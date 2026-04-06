Мобильная связь: МТС в Амурской области запустил новую базовую станцию на севере Свободного

06.04.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске новой базовой станции в микрорайоне «Алексеевский» на севере города Свободный. Оборудование обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом многоквартирные и коттеджные дома, школу, детский сад, а также недавно открытый Центр культуры и досуга.

«Свободный - один из динамично развивающихся городов в Амурской области, на его территории ведется строительство промышленных и жилых объектов, появляются новые микрорайоны и социальные объекты. Запуск нового оборудования позволяет обеспечить цифровые потребности жителей крупного микрорайона и всего города в скоростном мобильном интернете», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина. -- теги: МТС Амурская область развитие сетей мобильная связь --

© Алексей Бойко, MForum.ru

МТС в России - сеть будет дополнена 2600 отечественными базовыми станциями Иртея

Yadro инвестирует 135 млрд рублей в развитие 5G до 2031 года

Yadro разработает «собственный процессор» базовой станции

Способны ли российские производители заместить зарубежные БС?

Гульнара Хасьянова, Микрон, - не стоит ориентироваться на ценовое преимущество

Павел Березин, Yadro, наша цель – обеспечить всех российских операторов связи достаточным для развития их сетей количеством базовых станций сотовой связи

Максим Романенко, Иртея, - Успехи в лаборатории не гарантируют успехи на сети

Владимир Фрейнкман, НТЦ Протей, - разрабатывать решение для массовых 5G-сетей «в стол» - дорого

Андрей Рего, МТС, рассказал о том, как компания внедряет отечественное оборудование и поделился планами

Алеся Мамчур, Ростелеком, ИЦК Мобильная связь, - как операторы координируют свою подготовку к переходу на использование российских решений

10 лет без перезапуска радиомостов миллиметрового диапазона в условиях аэропорта

Каждый третий из сайтов T2, построенных в 2025 году, основан на отечественном оборудовании

Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более

Виктор Белов, МТС, о переходе на отечественное телеком-оборудование

Операторы тестируют оборудование зарубежных вендоров 3-го эшелона

Каким будет переход на отечественное телеком оборудование

Ericsson приостанавливает поставки оборудования в Россию

Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN"

Павел Архипов, "Элементная база и ПО для разработки оборудования сетей 5G в парадигме OpenRAN"

Глобальные вендоры готовятся к локализации производства в России