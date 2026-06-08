Мобильная связь:T-Mobile будет работать на сети Билайн в Амурской области и в Якутии

08.06.2026, MForum.ru

Об этом виртуальный банковский оператор T-Mobile и инфраструктурный оператор Билайн объявили во время ПМЭФ. Команда Билайна провела масштабную техническую подготовку, старт работы T-Mobile в этих регионах назначен на ближайшее время.

Эти действия идут в рамках заключенного в апреле 2026 года стратегического договора Билайн и T-Mobile в области телекоммуникаций. Партнёрство с Билайном призвано помочь виртуальному оператору повысить качество и надежность мобильной связи, а также обеспечить своим клиентам дополнительные уровни защиты от спама и мошенничества.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«В фокусе нашего сотрудничества - развитие покрытия сети “Т-Мобайл", обмен лучшими практиками в сфере безопасности и проработка запуска совместных продуктов и сервисов для клиентов обеих компаний. Сегодня мы запускаем на сети Билайна первые регионы присутствия “Т-Мобайл"».

Владимир Любимов, генеральный директор «Т-Мобайла»:

«Первый этап партнёрства не заставил себя долго ждать - в ближайшее время мы начнем работу на сети Билайна сразу в двух регионах. Жители Амурской области и Якутии будут обеспечены качественной сетью и полным набором наших сервисов и услуг».

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