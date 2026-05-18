Мобильная связь: Частные сети 5G позволяют кардинальным образом переформатировать современное производство, причем только обеспечением подключенности роль p5G не исчерпывается

03.07.2026, MForum.ru

Традиционное производство это, как правило, фрагментированные, разрозненные участки, системы контроля и управления. Это, и разрозненные потоки данных приводят к неэффективности, замедлению производственных циклов, затруднению с внедрением инноваций.

В приложенном документе, подготовленном Mobile World Live (я подготовил для вас его версию на русском языке - оригинал можете скачать на сайте издания), рассказывается о том, как китайский оператор 5G China Unicom в партнерстве с автопроизводителем Changan Auto построила "первую в мире" "цифровую интеллектуальную фабрику 5G" в Чунцине, причем с возможностью бесшовного масштабирования этого производства в Китае и за его пределами.

"Цифровая интеллектуальная фабрика 5G", даже если отбросить маркетинговую мишуру, куда интереснее, чем просто замена Wi-Fi на p5G, которую все еще зачастую понимают под внедрением p5G на производствах.

Устаревшие системы Changan на основе MVC были полностью переработаны. Было проанализировано более 40 бизнес-сценариев, более 12 тысяч устройств, стандартизовано в более чем 500 объектных моделях, что позволило создать единую модульную систему. На выходе получили возможность упрощенного развертывания, устранение избыточности и повышение эффективности развертывания ресурсов.

Партнеры заявляют о 100% своевременной доставке и полной отслеживаемости компонентов; о более, чем 99% точности планирования; об ускорении наращивания объемов производства на 20%; о сокращении на 3-7 дней времени от получения заказа до доставки.

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