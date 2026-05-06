Мобильная связь: МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области

MForum.ru
03.07.2026,
Компания МТС подключила дополнительное телеком-оборудование в эвенкском селе Гадля. Здесь живут порядка 400 человек и расположен крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод.
Как сообщает оператор, покрытие обеспечено на всей территории села, включая многоквартирные жилые дома, малоэтажная жилая застройка, начальная школа-детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт и аптека. Поддерживается технология VoLTE.
«МТС планомерно ведёт работы по улучшению качества связи в Магаданской области. Уже обновлены цифровые сети в посёлках Мальдяк, Палатка, Уптар, Эвенск. Для Севера с его расстояниями это весьма актуально», – рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
--
✓ подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK
--
теги: МТС мобильная связь развитие сетей Магаданская область
--
Публикации по теме:
06.05.2026. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
28.04.2026. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
17.04.2026. МТС в Магаданской области запустил сеть LTE в поселке Эвенск
06.02.2026. МТС в Магаданской области - базовая станция LTE запущена в Тенькинском районе
23.12.2025. МегаФон в Магаданской области - LTE появился в поселке Дебин
14.11.2025. МегаФон в Магаданской области - оператор запустил дополнительную БС в поселке Сусуман
16.09.2025. МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря
26.08.2025. МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное
12.08.2025. МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане
24.06.2025. МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы
19.05.2025. МТС в Магаданской области - базовая станция появилась в поселке энергетиков Синегорье
05.05.2025. МТС в Магаданской области - улучшена связь в поселке Омсукчан
10.04.2025. МТС в Магаданской области - интернет LTE ускорился в поселке Дукат на севере
29.11.2024. МТС в Магаданской области: улучшена связь на участке федеральной трассы Р-504 Колыма
12.09.2024. МегаФон в Магаданской области - в поселке Сокол скорость скачивания выросла до 20 Мбит/с
28.06.2024. МТС в Магаданской области - поселок Кедровый получил доступ к мобильному интернету
15.01.2024. МегаФон в Магаданской области - запуск LTE в Синегорье
21.11.2023. МегаФон сообщает о завершении программы рефарминга частот в Магадане
18.10.2023. МегаФон в Магаданской области - запуск в Балаганном
17.11.2022. МегаФон расширил пропускную способность каналов связи в Магаданской области
03.07. МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области
03.07. MWS Cloud запустила S3-хранилище для задач ИИ, машинного обучения и аналогичных сценариев
03.07. Калининградская ЦТС получила заказ от ГК Катюша на изготовление печатных плат для принтеров и МФУ
03.07. Частные сети 5G позволяют кардинальным образом переформатировать современное производство, причем только обеспечением подключенности роль p5G не исчерпывается
03.07. МегаФон провел рефарминг в Южно-Сахалинске, что позволило нарастить средние скорости в городе примерно до 50 Мбит/с
02.07. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус
02.07. Сколтех с мая 2026 принимает заявки контрактное производство фотонных чипов
02.07. Полиметалл собрался за медью в Туруханский район
02.07. «ГлавКон» вывел на рынок систему RPDM для управления инженерными данными на предприятиях радиоэлектроники
01.07. Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм
01.07. На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора
01.07. Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии
30.06. Япония ставит перед собой задачу взять не менее 30% рынка микросхем для физического ИИ к 2040 году
30.06. Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен
30.06. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G