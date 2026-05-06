Мобильная связь: МТС улучшила связь в селе Гадля на севере Магаданской области

03.07.2026, MForum.ru

Компания МТС подключила дополнительное телеком-оборудование в эвенкском селе Гадля. Здесь живут порядка 400 человек и расположен крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод.

Как сообщает оператор, покрытие обеспечено на всей территории села, включая многоквартирные жилые дома, малоэтажная жилая застройка, начальная школа-детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерский пункт и аптека. Поддерживается технология VoLTE.

«МТС планомерно ведёт работы по улучшению качества связи в Магаданской области. Уже обновлены цифровые сети в посёлках Мальдяк, Палатка, Уптар, Эвенск. Для Севера с его расстояниями это весьма актуально», – рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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теги: МТС мобильная связь развитие сетей Магаданская область

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