Развитие сетей мобильной связи: МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова

MForum.ru

Развитие сетей мобильной связи: МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова

17.07.2026, MForum.ru

Оператор установил новое телеком-оборудование в микрорайоне Долгушино. Ощутить улучшения в качестве услуг связи и мобильного интернета могут до 5 тысяч человек. Оператор утверждает, что обеспечено не только покрытие вне помещений, но и внутри зданий.

«Стабильная сеть и скоростная передача данных все чаще используется не только для звонков или просмотра видео, но и для работы умных устройств, которые становятся неотъемлемой частью современного жилья. Благодаря запуску новых телеком-объектов кировчане, в том числе и в Долгушино, могут с комфортом управлять смарт-системами, использовать датчики для контроля за безопасностью и микроклиматом в доме», - отметил директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов.

Жители Кирова генерируют более 40% всех переданных в Кировской области данных.

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теги: МегаФон Кировская область развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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