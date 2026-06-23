Развитие сетей мобильной связи: МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова

MForum.ru
17.07.2026,
Оператор установил новое телеком-оборудование в микрорайоне Долгушино. Ощутить улучшения в качестве услуг связи и мобильного интернета могут до 5 тысяч человек. Оператор утверждает, что обеспечено не только покрытие вне помещений, но и внутри зданий.
«Стабильная сеть и скоростная передача данных все чаще используется не только для звонков или просмотра видео, но и для работы умных устройств, которые становятся неотъемлемой частью современного жилья. Благодаря запуску новых телеком-объектов кировчане, в том числе и в Долгушино, могут с комфортом управлять смарт-системами, использовать датчики для контроля за безопасностью и микроклиматом в доме», - отметил директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов.
Жители Кирова генерируют более 40% всех переданных в Кировской области данных.
--
✓ подписаться на tg-канал
✓ Бойко про телеком в VK
--
теги: МегаФон Кировская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
23.06.2026. МТС обеспечила LTE в поселке Кобра Нагорского района Кировской области
15.06.2026. МегаФон модернизировал сеть в пригороде Кирова
19.05.2026. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
06.03.2026. Билайн в Кировской области - оператор запустил 4G/LTE еще в трех населенных пунктах области
18.11.2025. МТС в Кировской области - сети LTE расширены еще в нескольких селах
01.11.2025. МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал
01.11.2025. МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей
02.09.2025. МТС в Кировской области - связь улучшена в микрорайоне Лепсе города Киров
20.08.2025. МегаФон в Кировской области - проведена модернизация в Первомайском и селе Пустоши
09.07.2025. Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях
22.05.2025. МТС в Кировской области - улучшено покрытие в Кирове на территории ЖК Слобода
03.04.2025. МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района
18.03.2025. МТС в Кировской области - связь и интернет появится еще в 16 населенных пунктах области
12.02.2025. МегаФон в Кировской области - МегаФон обеспечил LTE еще для 40 населенных пунктов
19.12.2024. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
09.12.2024. МегаФон в Кировской области - еще 13 поселений области впервые получили связь и мобильный интернет
15.11.2024. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
10.10.2024. МТС в Красноярском крае - запущена сеть LTE в селах Салба и Григорьевка
29.08.2024. МТС в Кировской области - модернизация и строительство сети проведены ещё в 146 населённых пунктах области
03.07.2024. МегаФон в Кировской области - еще 13 небольших населенных пунктов до конца 2024 года получат LTE
17.07. МегаФон улучшил покрытие в Долгушино на северо-востоке Кирова
16.07. Yadro начинает продажи сервера H225 G4 на базе процессоров AMD
16.07. НИИЭТ готовится к поставкам RISC-V микроконтроллера K1921ВГ11Т в 4q2026
16.07. В СберМобайл задумались о новом инфраструктурном партнере?
16.07. Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых
16.07. МТС сообщает о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на ЦКАД в Московском регионе
16.07. Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам
16.07. В Пензенской области МегаФон улучшил покрытие 4G на территории Сердобска
16.07. МТС провела модернизацию сети LTE в забайкальском селе Гробово
15.07. МТС в Красноярском крае улучшила мобильный интернет в окружных столицах
15.07. Китай установил «временный запрет» на вывоз гелия - атака или защита?
15.07. Intel готова сама производить процессоры Nova Lake по техпроцессу 18A – о зависимости от TSMC можно забыть?
15.07. Ericsson предупреждает о росте стоимости компонентов
14.07. Intel инвестирует 5 млрд евро в мощности производственных площадок для ИИ в ЕС
17.07. Представлен «яркий, универсальный и весёлый» смартфон Infinix Hot 70 Pro
17.07. Vivo T5 Lite с Dimensity 6300 и АКБ 6500 мАч оценен в $210
17.07. Realme C100x – бюджетный 4G-смартфон с АКБ 8000 мАч и защитой MIL-STD-810H
16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса
16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro
15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком
15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS
15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност