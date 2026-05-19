Мобильная связь: МегаФон модернизировал сеть в пригороде Кирова

MForum.ru
15.06.2026,
МегаФон модернизировал оборудование сети в поселке Сосновый и деревне Большая Гора Кировской области – по данным компании эти работы стали ответом на растущий спрос со стороны пользователей. Были задействованы новые частотные диапазоны (неназванные в сообщении компании). Качество услуг улучшилось и для владельцев садовых участков рядом с деревней Большая Гора.
«Мы готовим сеть к летнему сезону заранее, потому что именно в этот период нагрузка на инфраструктуру существенно возрастает. Активация дополнительных LTE-слоев в Сосновом и Большой Горе – это инвестиции в комфорт жителей и развитие пригородных территорий. Теперь связь будет работать стабильно даже в часы пиковой активности, что позволит людям оставаться онлайн и полноценно пользоваться цифровыми сервисами», — отметил директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов.
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теги: МегаФон развитие сетей мобильная связь Кировская область
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