Мобильная связь: МТС обеспечила LTE в поселке Кобра Нагорского района Кировской области

MForum.ru

Мобильная связь: МТС обеспечила LTE в поселке Кобра Нагорского района Кировской области

23.06.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE в Кировской области.

«Обеспечение качественной связью и высокоскоростным интернетом отдалённых населённых пунктов региона остаётся нашей приоритетной задачей. Появление LTE в Кобре – наглядный тому пример. Мы понимаем, что мобильный интернет сегодня — это уже давно не развлечение, а базовая необходимость вне зависимости от места проживания», — прокомментировал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Посёлок Кобра расположен на берегу одноимённой реки, от которой и получил своё название. История населённого пункта началась в 1940-х годах, когда здесь был основан лесозаготовительный участок, со временем превратившийся в крупный посёлок. Так, Кобра была одним из центров лесозаготовительной отрасли, и вплоть до 1990-х годов вывоз леса здесь обеспечивала Кобринская узкоколейная железная дорога – одна из крупнейших в регионе. В поселке сохранился Дом культуры, возведённый в 1950-х годах в стиле советского неоклассицизма.

Ранее МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайонах Кирова Чистые Пруды, Юго-Западный и Урванцево.

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теги: мобильная связь развитие сетей Кировская область Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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