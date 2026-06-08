Развитие сетей мобильной связи: МТС завершила масштабное обновление сети в Якутске

MForum.ru
21.07.2026,
МТС сообщает о завершении комплексной модернизации сети в столице Якутии.
В результате проведенных работ, по данным компании, скорость передачи данных в Якутске выросла в среднем на 20%. В рамках комплексного проекта частоты 3G были переиспользованы для слоев LTE. Обновление затронуло все базовые станции, расположенные в черте города.
«Наши специалисты завершили масштабный этап работ по усилению сети в Якутске, который открывает новые возможности для жителей и бизнеса города. Стабильный сигнал LTE является надежной основной для развития цифровых сервисов, а также закладывает фундамент для решений «умного города» на базе интернета вещей, например, в сферах безопасности, ЖКХ и других. Выполненная модернизация телеком-оборудования позволяет нам предложить горожанам более высокое качество связи», – рассказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.
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теги: МТС развитие сетей мобильной связи республика Якутия
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