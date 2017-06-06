Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11

06.06.2017, MForum.ru

Apple обновила линейку планшетных компьютеров iPad Pro, которая теперь состоит из новой 10,5-дюймовой модели с тонкими боковыми рамками и усовершенствованной 12,9-дюймовой модели. Новинки получили улучшенные Unibody-корпуса и обновленные дисплеи Retina (2224 х 1668 точек).

Экраны новых iPad Pro выполнены по технологии True Tone. К ключевым моментам True Tone относятся широкая цветовая гамма, ультранизкая отражательная способность, яркость в 600 нит и поддержка HDR. Также отметим частоту обновления до 120 Гц (зависит от приложения), что позволяет обеспечить латентность 20 мс при использовании Apple Pencil. Одним словом обновленные iPad настроены на новую волну модного мультимедийного контента. Кроме того, для новинок заявлена автономность до 10 часов и поддержка технологии быстрой зарядки. Для синхронизации с компьютером используется технология USB 3.0.

Не подвели и другие спецификации. «Сердцем» новых iPad являются процессоры Apple A10X Fusion, конфигурация которых включает в себя 6-ядерный процессор и 12-ядерный графический чипсет. Относительно чипов предыдущего поколения в части производительности Apple обещает рост до 40%, причем при 30% снижении энергопотребления.

Фоточасть новых Apple iPad Pro заимствована с iPhone 7 – 12 Мп тыловой сенсор с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией в паре с 7 Мп сенсором FaceTime HD на передней панели.

Программной основой новых iPad стала iOS 11 получившая поддержку перетаскивания, мультиоконный режим с возможностью перемещать и фиксировать приложения на нужном месте экрана. Кроме того, iPad Pro получили полноразмерную клавиатуру, поддержку Multi-select и новый файловой менеджер.

Цены новинок начинаются от $649 за 64 Гб вариант с 10,5-дюймовым экраном. Версия этого устройства с 256 Гб встроенной памяти оценена в $749, а за вариант с 512 Гб памяти придется заплатить $949. Желающим получить устройство с 12,9-дюймовым экраном понадобится заплатить на $150 больше.