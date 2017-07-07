MForum.ru
07.07.2017,
Китайская компания Vivo представила смартфоны Vivo X9s и X9s Plus. У новинок много общего, однако модель с индексом Plus оснащена более крупным дисплеем и радует более производительным процессором и емким АКБ.
Vivo X9s построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 652, дополненным 4 Гб оперативной и 64 Гб нерасширяемой встроенной памяти. Диагональ AMOLED-экрана – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. На передней панели Vivo X9s нашлось место для сдвоенной камеры со светодиодной вспышкой. Основной модуль фронтальной камеры – 20 Мп, вспомогательный – 5 Мп. Апертура обоих камер на передней панели – f/2.0. Тыловая камера – 16 Мп, также с апертурой f/2.0 и вспышкой. Емкость аккумулятора Vivo X9s – 3320 мАч. Программная основа – Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Funtouch OS 3.0. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку «Домой». Габаритные размеры Vivo X9s составляют 152,6х74,2х6,99 мм при весе 155,3 г.
Vivo X9s Plus получил 5,85-дюймовый AMOLED-дисплей (разрешение 1920х1080 точек), чипсет Snapdragon 653 и аккумулятор емкостью 4015 мАч. В остальном он идентичен своему младшему брату. Стоимость Vivo X9s составит 2 698 юаней ($396), X9s Plus обойдется в 2 998 юаней ($440). О доступности новинок за пределам Китая пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Это интересно: ТОП10 производительных смартфонов по версии AnTuTu / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] LTE-B: LTE-Broadcast все никак не взлетает - есть ли перспективы? / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Xplay 6 с изогнутым дисплеем получил чипсет Snapdragon 820 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X9 и X9 Plus со сдвоенными сэлфи-камерами представлены официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru
06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru
06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017 / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных» / MForum.ru
27.06. [Технологии] Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR / MForum.ru
27.06. [Новинки] Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru
22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru