Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально

07.07.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания Vivo представила смартфоны Vivo X9s и X9s Plus. У новинок много общего, однако модель с индексом Plus оснащена более крупным дисплеем и радует более производительным процессором и емким АКБ.

Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально

Vivo X9s построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 652, дополненным 4 Гб оперативной и 64 Гб нерасширяемой встроенной памяти. Диагональ AMOLED-экрана – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. На передней панели Vivo X9s нашлось место для сдвоенной камеры со светодиодной вспышкой. Основной модуль фронтальной камеры – 20 Мп, вспомогательный – 5 Мп. Апертура обоих камер на передней панели – f/2.0. Тыловая камера – 16 Мп, также с апертурой f/2.0 и вспышкой. Емкость аккумулятора Vivo X9s – 3320 мАч. Программная основа – Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой Funtouch OS 3.0. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку «Домой». Габаритные размеры Vivo X9s составляют 152,6х74,2х6,99 мм при весе 155,3 г.

Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально

Vivo X9s Plus получил 5,85-дюймовый AMOLED-дисплей (разрешение 1920х1080 точек), чипсет Snapdragon 653 и аккумулятор емкостью 4015 мАч. В остальном он идентичен своему младшему брату. Стоимость Vivo X9s составит 2 698 юаней ($396), X9s Plus обойдется в 2 998 юаней ($440). О доступности новинок за пределам Китая пока не сообщается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки]  Это интересно: ТОП10 производительных смартфонов по версии AnTuTu / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] LTE-B: LTE-Broadcast все никак не взлетает - есть ли перспективы? / MForum.ru

17.11. [Новинки]  Анонсы: Vivo Xplay 6 с изогнутым дисплеем получил чипсет Snapdragon 820 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X9 и X9 Plus со сдвоенными сэлфи-камерами представлены официально / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:19 adamchad Тема: Какой из них выбрать? Leagoo M8 или Uhans A6.
[b] я помочь вам выбрать правильный. [/ b] UHANS A6 привлекла много внимания с момента его первоначального утечки, до его окончательного запуска. Однако, есть что покупатели сталкиваются с дилеммой: ...
Сегодня 17:13 vmarkin Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Alexey77 Здравствуйте! Спасибо огромное за Ваш ответ. Пожалуйста, проследите подключение ICCID (симку). Предполагаю, студентик еще не продал, или лежит в отстое. Иначе покупатель уже бы подключился. ...
Сегодня 14:29 Компания_Связной Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Добрый день, Мария! Мы приняли в работу Ваше обращение и обязательно разберемся в ситуации! Ответим Вам в течение 2-х рабочих дней. Примите наши извинения!
Вчера 21:13 Parekunnel Тема: Телефон для экстремальных условий
Тогда уж надо и Doogee T5 упомянуть - вот кто вчистую неубиваемый, его самосвалом не убъешь.
04.07.2017 17:43 sanekger Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
Помогите разблокировать Билайн а105, 232X-2ABGRU2, 860630022752904 Заранее спасибо

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

07.07. [Новинки] Анонсы: Vivo X9s и X9s Plus со сдвоенными фронтальными камерами представлены официально / MForum.ru

06.07. [Новинки] Компоненты: Samsung раскрыла подробности о новых камерах ISOCELL / MForum.ru

06.07. [Новинки] Это интересно: Nokia и Xiaomi подписали соглашение о сотрудничестве / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V7 Plus представлен официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Слухи: HTC Ocean Life получит Snapdragon 660 и Edge Sense / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Moto X4 получит Snapdragon 630 и сдвоенную камеру с 12 и 8 Мп сенсорами / MForum.ru

04.07. [Новинки] Анонсы: LG G Pad IV 8.0 FHD – планшет со Snapdragon 435 / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu A5 с 8-ядерный процессором и 8 Мп камерой / MForum.ru

30.06. [Новинки] Слухи: Безрамочный флагман Sony может быть представлен на IFA 2017 / MForum.ru

29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru

28.06. [Новинки]  Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных» / MForum.ru

27.06. [Технологии] Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR / MForum.ru

27.06. [Новинки]  Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99 / MForum.ru

26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru

23.06. [Новинки]  Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru

22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: