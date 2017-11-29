Акции: Tele2 предлагает скидку за аванс

MForum.ru

Акции: Tele2 предлагает скидку за аванс

29.11.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Tele2 предлагает пользователям линейки тарифов "Мой Tele2" возможность существенно сэкономить на услугах связи. Например, если вы зарегистрированы в Московском регионе и пользуетесь тарифом "Мой онлайн+" и внесете абонплату сразу за 6 месяцев, то получите еще полгода связи в подарок от оператора.

Запуск акции оператор поддержал рекламной компанией.

Если вы используете тариф "Мой разговор", "Мой Tele2" или "Мой онлайн", то оплачивая сразу 9 месяцев пользования, получите 3 месяца связи.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы за 6 или 9 месяцев в зависимости от тарифа. После этого достаточно набрать команду *116*2018# или подключить услугу «Годовой абонемент» в личном кабинете. Воспользоваться предложением возможно в период с 29 ноября 2017 года до 9 января 2018 года. Подробнее о продукте можно узнать на сайте Tele2.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.11. [Краткие новости]  Реклама: Tele2 рекламирует "Обмен минут на ГБ" / MForum.ru

03.08. [Новости компаний] Реклама: В новой рекламе Tele2 задействованы клиенты компании / MForum.ru

26.05. [Новости компаний]  Реклама: Tele2 напоминает - звонки внутри сети Tele2 не расходуют пакет минут, включенных в абонплату / MForum.ru

25.04. [Новости компаний]  Реклама: МТС решил массово рассказывать о повторенном вслед за Tele2 переносе остатков / MForum.ru

15.04. [Новости компаний]  Реклама: Тарифы Tele2 без ценовой химии / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:34 ABloud Тема: Акции: МТС предлагает бесплатную связь при подключении на тарифы Smart (29.11.2017)
[Пресс-релиз]: Режиссер «Последнего богатыря» снял сказочную рекламу МТС к Новому году 29 ноября 2017 г., Москва, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в ...
Вчера 16:56 ABloud Тема: VR: Компания VRT научилась точно переносить движения человека в виртуальную реальность (29.11.2017)
[Пресс-релиз]: Мечта киберспортсмена: VRT добилась идеального переноса движений человека в виртуальную реальность VRT создала технологию, которая позволяет максимально точно переносить движения ...
Вчера 10:14 johnhazlewood Тема: Nomu T18 Walikie - Smartphone robusto per Talkie.
Это действительно функциональный прочный телефон. Помимо превосходных водонепроницаемых и отказоустойчивых характеристик, у них есть рация, разблокировка отпечатков пальцев, внешняя камера, NFC, OTG ...
28.11.2017 17:29 Тоня81 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Каких у меня телефонов только не было и на долго их не хватало, максимум год работали. Все китайские в ход пошли. Я бы от айфона не отказалась, но пока это дороговато для меня. Купила себе fly и ...
28.11.2017 17:02 N.Ramil Тема: Oukitel k5000
хочу купить oukitel k5000 . что советуете

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

29.11. [Новинки] Анонсы: 360 N6 Pro – смартфон с экраном 18:9 и Snapdragon 660 / MForum.ru

29.11. [Новинки] Анонсы: ZenFone Max Plus (M1) – середнячок с экраном 18:9 / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor V10 получил 5,99-дюймовый дисплей 18:9 и чипсет Kirin 970 / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A79 дебютирует с OLED-дисплеем 18: 9 и чипсетом MediaTek Helio P23 / MForum.ru

27.11. [Новинки] Слухи: Безрамочный TCL A5 (или Alcatel 5) замечен на китайской конференции / MForum.ru

24.11. [Новинки]  Анонсы: Российская цена Xiaomi Mi Note – 34 990 рублей / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: UHANS I8 с безграничным дисплеем и распознаванием лиц оценен в $129,99 / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: 10,1-дюймовый планшет Lenovo Moto tab базируется на Snapdragon 625 / MForum.ru

23.11. [Новинки] Слухи: Загадочный Sony Xperia ZG Compact снова засветился в Geekbench / MForum.ru

23.11. [Новинки] Слухи: Panasonic представит ELUGA C с безграничным экраном / MForum.ru

22.11. [Новинки]  Слухи: Появились данные о вероятных спецификациях и цене Xiaomi Mi 7 / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A появился в светло-голубом варианте / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Panasonic P91 оценен в 6490 индийских рупий / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential оценены в $100 и $80 / MForum.ru

17.11. [Новинки]  Анонсы: Geecoo G4 - бюджетный смартфон с металлическим корпусом / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Безрамочный OnePlus 5T представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Vivo V7 с 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Начат прием предварительных заказов на смарт-часы Nokia Steel HR / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха / MForum.ru

15.11. [Новинки]  Слухи: Компания Sony работает над первым смартфоном со сдвоенной камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: