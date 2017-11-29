Акции: Tele2 предлагает скидку за аванс

29.11.2017, MForum.ru

Tele2 предлагает пользователям линейки тарифов "Мой Tele2" возможность существенно сэкономить на услугах связи. Например, если вы зарегистрированы в Московском регионе и пользуетесь тарифом "Мой онлайн+" и внесете абонплату сразу за 6 месяцев, то получите еще полгода связи в подарок от оператора.

Запуск акции оператор поддержал рекламной компанией.

Если вы используете тариф "Мой разговор", "Мой Tele2" или "Мой онлайн", то оплачивая сразу 9 месяцев пользования, получите 3 месяца связи.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы за 6 или 9 месяцев в зависимости от тарифа. После этого достаточно набрать команду *116*2018# или подключить услугу «Годовой абонемент» в личном кабинете. Воспользоваться предложением возможно в период с 29 ноября 2017 года до 9 января 2018 года. Подробнее о продукте можно узнать на сайте Tele2.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +