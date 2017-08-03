Реклама: В новой рекламе Tele2 задействованы клиенты компании

03.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.

Конкурс «Без звезд в рекламе» стартовал 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2 в рамках традиционной акции оператора «День открытых людей». Клиенты компании делали фотографии и выкладывали их в социальные сети. Финалистами стали 10 человек: Аюна Ангурова из Улан-Удэ, Анастасия Белоусова из Перми, Анастасия Рябинина из Новосибирска, Ксения Пахомова из Череповца, Мария Зеленая из Твери, Мариам Арутюнян из Кирова, Владимир Сэр, Дмитрий Еременко, Мария Сагадеева и Оксана Еплетина из Москвы.

Победители приехали в столицу на профессиональную фотосессию, которую провел Данила Головкин – один из лучших fashion-фотографов, снимающий знаменитостей для таких топовых глянцевых изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Elle, Glamour, L’Officiel и другие. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы.

Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Также материалы новой кампании с участием победителей конкурса «Без звезд в рекламе» будут размещены в салонах связи Tele2 и в социальных сетях. Посмотреть видео о проекте можно на официальном канале Tele2 на YouTube.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«В этом году мы решили показать стране настоящих звезд, которыми мы гордимся – наших абонентов. Tele2 ценит в своих клиентах открытость и позитивное отношение к жизни, с удовольствием поддерживает их интересы и дает им возможность почувствовать себя знаменитостью. Каждый из героев нашей новой рекламы – индивидуальность. Они все живут по своим правилам, и мы помогли ребятам рассказать о них на всю страну. Участники и победители конкурса вдохновили нас на продолжение этого проекта, и уже в ближайшее время мы объявим о новом кастинге на съемку в рекламе Tele2».

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

Менеджер по интернет коммуникациям – Татьяна Лихачева

Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова

McCann Moscow

Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев

Старший арт-директор – Сергей Дианшин

Младший арт-директор – Ася Новикова

Руководитель творческой группы по digital-материалам – Юрий Михайлов

Digital-арт-директор – Алексей Рыбалкин

Старший стратег – Егор Кожедуб

Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова

Grey Moscow

Директор отдела по работе с клиентами – Юлия Шелухина

Директор по работе с клиентами – Вера Улитенко

Младший менеджер по работе с клиентами – Кира Зорина

Креативный директор – Андрей Ильясов

Старший арт-директор – Дмитрий Ширяев

Копирайтеры – Александр Гумаров, Алиса Касиляускайте

Продюсер – Александр Войтецкий



PRAVDA.PRODUCTION

Генеральный продюсер – Любовь Беневоленская

Продюсер – Мария Барсукова

Фотограф – Данил Головкин

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Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru

В Tele2 использовали оригинальный и симпатичный ход, задействовав в рекламной кампании образы финалистов акции. Ход нравится мне вовлечением тех, кто обычно не попадает на рекламные плакаты, "рядовых" людей, которые добились такого успеха победив в конкурсе. Tele2 последовательно проводит в жизнь политику стирания барьера между оператором и его абонентами, демонстрируя "код" - "я свой". Новая акция - это хороший пример продолжения такого подхода. Несмотря на отказ от профессиональных актеров, компании удалось удержать высокий уровень стандартов качества рекламной продукции - за счет привлечения профессионального фотографа. Возможно, кто-то останется при мнении, что узнаваемые лица в рекламе формируют большую лояльность к бренду. Это не всегда так, особенно когда от долгого использования одного "лица компании", эффект становится обратным.

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