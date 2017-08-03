Реклама: В новой рекламе Tele2 задействованы клиенты компании

MForum.ru
03.08.2017,
Пресс-релиз компании Tele2
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.
Конкурс «Без звезд в рекламе» стартовал 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2 в рамках традиционной акции оператора «День открытых людей». Клиенты компании делали фотографии и выкладывали их в социальные сети. Финалистами стали 10 человек: Аюна Ангурова из Улан-Удэ, Анастасия Белоусова из Перми, Анастасия Рябинина из Новосибирска, Ксения Пахомова из Череповца, Мария Зеленая из Твери, Мариам Арутюнян из Кирова, Владимир Сэр, Дмитрий Еременко, Мария Сагадеева и Оксана Еплетина из Москвы.
Победители приехали в столицу на профессиональную фотосессию, которую провел Данила Головкин – один из лучших fashion-фотографов, снимающий знаменитостей для таких топовых глянцевых изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Elle, Glamour, L’Officiel и другие. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы.
Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Также материалы новой кампании с участием победителей конкурса «Без звезд в рекламе» будут размещены в салонах связи Tele2 и в социальных сетях. Посмотреть видео о проекте можно на официальном канале Tele2 на YouTube.
Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:
«В этом году мы решили показать стране настоящих звезд, которыми мы гордимся – наших абонентов. Tele2 ценит в своих клиентах открытость и позитивное отношение к жизни, с удовольствием поддерживает их интересы и дает им возможность почувствовать себя знаменитостью. Каждый из героев нашей новой рекламы – индивидуальность. Они все живут по своим правилам, и мы помогли ребятам рассказать о них на всю страну. Участники и победители конкурса вдохновили нас на продолжение этого проекта, и уже в ближайшее время мы объявим о новом кастинге на съемку в рекламе Tele2».
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по интернет коммуникациям – Татьяна Лихачева
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова
McCann Moscow
Руководители творческой группы – Сергей Мариничев, Иван Гриднев
Старший арт-директор – Сергей Дианшин
Младший арт-директор – Ася Новикова
Руководитель творческой группы по digital-материалам – Юрий Михайлов
Digital-арт-директор – Алексей Рыбалкин
Старший стратег – Егор Кожедуб
Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский
Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Старший менеджер по работе с клиентами – Анна Епишенкова
Grey Moscow
Директор отдела по работе с клиентами – Юлия Шелухина
Директор по работе с клиентами – Вера Улитенко
Младший менеджер по работе с клиентами – Кира Зорина
Креативный директор – Андрей Ильясов
Старший арт-директор – Дмитрий Ширяев
Копирайтеры – Александр Гумаров, Алиса Касиляускайте
Продюсер – Александр Войтецкий
PRAVDA.PRODUCTION
Генеральный продюсер – Любовь Беневоленская
Продюсер – Мария Барсукова
Фотограф – Данил Головкин
+ +
Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru
В Tele2 использовали оригинальный и симпатичный ход, задействовав в рекламной кампании образы финалистов акции. Ход нравится мне вовлечением тех, кто обычно не попадает на рекламные плакаты, "рядовых" людей, которые добились такого успеха победив в конкурсе. Tele2 последовательно проводит в жизнь политику стирания барьера между оператором и его абонентами, демонстрируя "код" - "я свой". Новая акция - это хороший пример продолжения такого подхода. Несмотря на отказ от профессиональных актеров, компании удалось удержать высокий уровень стандартов качества рекламной продукции - за счет привлечения профессионального фотографа. Возможно, кто-то останется при мнении, что узнаваемые лица в рекламе формируют большую лояльность к бренду. Это не всегда так, особенно когда от долгого использования одного "лица компании", эффект становится обратным.
+ +
Публикации по теме:
02.08. [Обзоры] TurboPad 724 – дешево, но не так уж сердито
02.08. [Новинки] Анонсы: Moto G5S и G5S Plus представлены официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Micromax Selfie 2 / MForum.ru
31.07. [Новинки] Слухи: Появились изображения нового раскладного смартфона Samsung / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Leagoo KIICAA – смартфон с аккумулятором 4050 мАч и сдвоенной камерой за $60 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru