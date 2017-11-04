Реклама: Tele2 рекламирует "Обмен минут на ГБ"

MForum.ru
04.11.2017,
Tele2 запустил рекламу услуги "Обмен минут на ГБ". Спойлер - группа "быстрого реагирования" Tele2 проводит масштабную спецоперацию, помогая тем клиентам, у которых законился интернет-трафик из пакета, но есть неиспользованные минуты. Герои спецотряда показывают как легко поменять минуты на мобильный трафик, чтобы оставаться в сети.
Компания запустила услугу Обмен минут на ГБ 25 октября 2017 года. Услуга дает возможность абонентам пакетных тарифов "Мой Tele2" обменивать минуты на дополнительные гигабайты, наращивая объем доступного трафика по курсу 1 ГБ за 100 минут или 10,24 МБ за 1 минуту.
Новый рекламный ролик Tele2
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Пресс-релиз компании Tele2 - ниже, в комментариях.
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[Пресс-релизы] Tele2 внедряет группу «быстрого конвертирования»
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый этап рекламной кампании в рамках концепции «Другие правила». На этот раз наружная реклама, телевизионные и радиоролики знакомят пользователей с новым уникальным продуктом Tele2 – услугой «Обмен минут на Гб».
По сюжету группа «быстрого конвертирования» Tele2 проводит масштабную спецоперацию. Отряд приходит на помощь клиентам, у которых закончился интернет-трафик из пакета, но остались неиспользованные минуты. Герои десантируются из вертолета, профессионально маскируются, бесшумно появляются из воды – и все ради того, чтобы абоненты Tele2 в любой ситуации оставались в сети. Они показывают пользователям, как можно самостоятельно улучшить параметры тарифа и адаптировать его для своих нужд. Герои меняют неиспользованные минуты на интернет-трафик прямо на загруженном перекрестке, в парке и на пляже, ведь «менять минуты на гигабайты – это право каждого».
25 октября Tele2 запустила инновационную услугу «Обмен минут на Гб» во всех регионах присутствия оператора. Сервис позволяет абонентам всех пакетных тарифов линейки «Мой Tele2» обменять минуты на дополнительные гигабайты и увеличить объем доступного трафика.
Обмен осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб (1024 Мб) за 100 минут, или 10,24 Мб за 1 минуту.
Новые рекламные ролики доступны на официальной странице Tele2 на Youtube.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
Менеджер по маркетинговым коммуникациям – Татьяна Пермякова
McCann
Креативные директора – Шамиль Шарифьянов, Иван Петухов
Руководители творческой группы – Иван Гриднев, Сергей Мариничев
Руководитель ТВ-продакшена – Константин Баландин
Постпродакшн-продюсер – Александр Ермолович
Директор по работе с клиентами – Ирина Трофименко
CG-company
Режиссер – Тигран Бежанов
Оператор – Михаил Хасая
Первый ассистент режиссера – Олег Романов
Исполнительный продюсер – Игорь Логвиненко
Постпродакшн-продюсер – Алена Беззубова
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