Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально

12.12.2017, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфонов 360 N6 и 360 N6 Lite. Напомню, ранее этот же производитель представил смартфон 360 N6 Pro, оснащенный экраном 18:9 и чипсетом Snapdragon 660.

360 N6 получил металлический корпус, но без высокотехнологичной обработки как у старшей модели. Кроме того, производитель отказался от сдвоенной камеры в пользу 13 Мп модуля с PDAF-фокусировкой. Диагональ дисплея 360 N6 – 5,93 дюйма, соотношение сторон 18:9, разрешение – FHD+. Основа аппаратной платформы – чипсет Snapdragon 630, а в части объемов памяти новинка будет выпускаться в двух вариантах. Стандартная версия оснащена 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, расширенная – 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Из прочего отметим 8 Мп фронтальную камеру, сканер отпечатка пальца на задней панели, поддержку двух SIM-карт (гибридный слот), 3,5 мм аудиоразъем и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (9В/2А). Цена стандартной версии 360 N6 составит ¥1399 (~$210), вариант с 6 Гб ОЗУ оценен в ¥1599 (~$240).

360 N6 Lite оснащен стандартным 5,5-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек. Таким образом покупатели облегченной версии не получат модного экрана 18:9. Аппаратная платформа, в лице Snapdragon 630, аналогична N6, но в части объема памяти предусмотрен лишь один вариант – 4 Гб ОЗУ + 32 Гб встроенной памяти. Тыловая камера 360 N6 Lite представлена 13 Мп модулем с PDAF-фокусировкой (апертура f/2.0) и 8 Мп фронтальной камерой. Емкость аккумулятора 360 N6 Lite – 4020 мАч, быстрая зарядка – 5В/2А. Цена 360 N6 Lite составляет ¥999 (~$150), а выпускаться эта новинка будет в черном и золотом вариантах.