LTE: Verizon провел испытания massive MIMO совместно с Ericsson и Qualcomm

31.12.2017, MForum.ru

Для того, чтобы сполна воспользоваться преимуществами mMIMO, как сеть, так и мобильные устройства должны обладать функциональностью TM9 (Transmission Mode 9). В нее входит поддержка схем бимформинга как сетевым оборудованием, так и мобильным устройством.

По информации Verizon, это первые успешные испытания массового MIMO в сети FDD с использованием полностью совместимого клиентского оборудования. Применялось решение и ПО Ericsson с поддержкой massive MIMO, а также тестовые устройства на базе мобильной платформы Snapdragon 845 с модемом X20 LTE в режиме TM9 с поддержкой MIMO 4x4. В источнике не сообщается, какие скорости были достигнуты.

В октябре 2017 года Verizon и Ericsson сообщили, что внедрили поддержку mMIMO на сети FDD LTE-A на сети в Ирвине, Калифорния.

Поддержка mMIMO улучшает, как спектральную эффективность, так и энергоэффективность сети, а также ее емкость. При условии использования устройств, совместимых с технологией. Абоненты с такими устройствами могут скачивать данные с более высокими средними скоростями, а сеть для них становится более целостной. Большее число передатчиков позволяет обеспечить больше каналов параллельной передачи информации, а также применить бимформинг, что снижает интерференцию в сети, существенно улучшая ее параметры.

Как ожидается, линейка коммерчески доступного оборудования сетевой инфраструктуры Ericsson c поддержкой mMIMO появится в 2018 году. Абонентское оборудование с поддержкой TM9 может выйти на рынок в первой половине 2018 года.

Технология mMIMO - важный компонент, который будет применяться в грядущих сетях 5G. Не удивительно, что в 2016-2017 годы можно было слышать немало о тестировании этой технологии. В частности, в сентябре 2017 года Sprint и Ericsson представили результаты полевого тестирования mMIMO в диапазоне 2.5 ГГц в Сиэтле и в Плано, Техас. Использовались лицензионные частоты оператора и решение Ericsson.

В начале сентября 2017 года Ericsson заявил, что испытания mMIMO были частью тестов, которые проводились на сети LTE FDD T-Mobile US на трех сайтах в Балтиморе, Мэриленд. В феврале 2017 года Blue Danub Systems объявили о завершении коммерческих тестов с использованием технологии mMIMO в лицензируемых частотных диапазонах FDD с участием AT&T и Shentel.

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Подробнее о mMIMO

Список регионов, где запущены сети LTE Tele2 можно посмотреть здесь.

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