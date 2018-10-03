Телеком: На сети Sprint используется mMIMO решение Samsung

MForum.ru
03.10.2018,
Хотя мир озабочен темой запусков сетей 5G, развитие технологий сетей 4G/LTE также не стоит на месте. В частности, Samsung Electronics в сентябре похвастался, что решение mMIMO 64T64R внедрено на сети 2.5 ГГц TD-LTE американского оператора Sprint.
Источник фото: news.samsung.com
Внедрение цифровых антенных решеток позволяет обеспечить на совместимых абонентских терминалах скорости в разы большие, чем в стандартных конфигурациях с привычными антеннами.
Sprint выбрал Samsung, как поставщика решения mMIMO в феврале 2018 года и сейчас занимается активным внедрением этой технологии на своей сети. Тем более, что антенны mMIMO совместимы и с технологией 5G, по сути являясь одним из ее ключевых компонентов. В частности решение mMIMO Samsung может использоваться в конфигурации, когда один радиомодуль поддерживает одновременно 4G и 5G без каких-либо доработок. В состав решения входит также цифровой модуль Samsung CDU 30, обеспечивающий поддержку гигабитных скоростей и поддержку технологий eMTC и NB-IoT. Источник: news.samsung.com
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теги: mMIMO massiveMIMO 64T64R Sprint Samsung
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© Алексей Бойко,
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