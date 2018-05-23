Итоги квартала: МТС представила результаты 1q2018

MForum.ru
23.05.2018,
Компания МТС отчиталась за первый квартал 2018 года ростом выручки российского сегмента бизнеса, который в компании объясняют оздоровлением рынка, ростом потребления услуг мобильного интернета, ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории.
Компания показывает также рост OIBDA и маржи в России. Скорректированный показатель OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 0.6 млрд руб. за 4q2017.
Капитальные затраты МТС в России по итогам 1q2017 составляли 9.7 млрд руб или 10,0% от выручки, по итогам 1q2018 они составили 15.4 млрд руб. или 15,2% от выручки. Большая стройка. В первом квартале 2018 года Группа МТС построила около 3500 базовых станций по всей России, из которых более двух тысяч составили базовые станции в стандарте LTE. Наиболее активное строительство сети осуществлялось в Москве и Московской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской и Рязанской областях.
К сожалению, в ближайшие годы компании придется серьезно инвестировать с целями, далекими от удовлетворения потребностей акционеров и абонентов компании, выполняя требования чиновников по реализации так называемого "закона Яровой-Озерова". Необходимые инвестиции для исполнения предписаний составят по оценке МТС порядка 60 миллиардов рублей в течение пяти лет. Точный размер на 2018-2019 годы станет известен после завершения процесса закупок необходимых технических решений и оборудования.
Скачать презентацию в формате .pdf
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
+ +
Публикации по теме:
15.03. [Новости компаний] Итоги квартала: Сергей Солдатенков, «МегаФон хочет участвовать в цифровой политике государства» / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Итоги квартала: VEON представил финансовые результаты по России за 4q2017 / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон представил итоги 3q2017 / MForum.ru
14.11. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2017 - рост доходов от мобильных услуг / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Итоги квартала: ВымпелКом отчитался за 3q2017 - успешно / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлены BQ Aquaris X2 и X2 Pro на базе Android One / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц / MForum.ru