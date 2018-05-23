Итоги квартала: МТС представила результаты 1q2018

23.05.2018, MForum.ru

Компания МТС отчиталась за первый квартал 2018 года ростом выручки российского сегмента бизнеса, который в компании объясняют оздоровлением рынка, ростом потребления услуг мобильного интернета, ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории.

Компания показывает также рост OIBDA и маржи в России. Скорректированный показатель OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 0.6 млрд руб. за 4q2017.

Капитальные затраты МТС в России по итогам 1q2017 составляли 9.7 млрд руб или 10,0% от выручки, по итогам 1q2018 они составили 15.4 млрд руб. или 15,2% от выручки. Большая стройка. В первом квартале 2018 года Группа МТС построила около 3500 базовых станций по всей России, из которых более двух тысяч составили базовые станции в стандарте LTE. Наиболее активное строительство сети осуществлялось в Москве и Московской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской и Рязанской областях.

К сожалению, в ближайшие годы компании придется серьезно инвестировать с целями, далекими от удовлетворения потребностей акционеров и абонентов компании, выполняя требования чиновников по реализации так называемого "закона Яровой-Озерова". Необходимые инвестиции для исполнения предписаний составят по оценке МТС порядка 60 миллиардов рублей в течение пяти лет. Точный размер на 2018-2019 годы станет известен после завершения процесса закупок необходимых технических решений и оборудования.

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