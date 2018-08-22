Пресс-релизы: Qualcomm начала отправку образцов новой мобильной платформы клиентам

22.08.2018, MForum.ru

22 августа 2018 г. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), сегодня сообщила, что в её новой флагманской мобильной платформе будет использоваться однокристальная система (SoC) на базе 7-нанометрового технологического процесса. Новая SoC совместима с 5G­ модемом Qualcomm® Snapdragon™ X50, который станет частью первой в отрасли мобильной платформы с поддержкой 5G для смартфонов премиум-класса и других мобильных устройств. Qualcomm Technologies уже начала отправку первых образцов новой мобильной платформы OEM-разработчикам, которые занимаются созданием пользовательских устройств нового поколения. Новинка изменит целые отрасли, подстегнёт создание новых бизнес-моделей и поможет пользователям раскрыть все возможности 5G после того, как мобильные операторы обеспечат развёртывание новых сетей в 2018-2019 годах.

«Мы рады сотрудничать с OEM-производителями, мобильными операторами, поставщиками инфраструктуры и органами стандартизации по всему миру. Компания помогает запускать первые беспроводные точки доступа 5G к концу 2018 года, а смартфоны на базе нашей мобильной платформы нового поколения должны появиться на рынке уже в первой половине 2019 года, — отметил Кристиано Амон (Cristiano Amon), президент Qualcomm Incorporated. — Qualcomm Technologies остаётся лидером в области исследований и новых разработок, поэтому, по мере распространения сетей 5G в мире, мы продолжим создавать всё больше новых продуктов и технологий для самых разных отраслей».

Новая флагманская платформа с поддержкой 5G позволит создавать мобильные устройства премиум-класса с интуитивным управлением, энергоэффективным локальным ИИ, отличным временем автономной работы и высокой производительностью, а также поможет распространить новые технологии, решения и сценарии их применения на сегменты интернета вещей и автономных транспортных средств.

Более детальную информацию о своей новой платформе Qualcomm Technologies планирует обнародовать в четвёртом квартале 2018 года.

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