Телеком: МегаФон отчиталась за 4q2018. Результаты не порадуют инвесторов

MForum.ru
21.03.2019,
МегаФон представил итоги 4q2018 и всего года. Следует признать, что сбор денег с абонентской базы оператору вполне удавался. А вот в чьих интересах это происходит, - вопрос открытый.
Выручка показана растущей, в том числе от услуг мобильной связи. Еще позитивнее выглядит рост выручки от услуг фиксированной связи за год, хотя данные 4q2018 несколько подпортили впечатление.
По части розничной торговли все наборот - красивый итог 4q2018 на фоне беславного финала по итогам года.
И печальный результат финансовой деятельности - прибыль стремительно улетела вниз - на 62.7% по итогам завершающего квартала. На фоне резкого всплеска желания инвестировать - на 72,9%! Капекс к выручке зашкалил до непривычных для российского рынка 43,3%. И где это у нас затеяна такая стройка сети? Или речь идет о каких-то других вложениях? Даже за год капитальные затраты из-за этого мгновенно выросли до 81 млрд (+45,5%). Куда ушли эти деньги?
Если смотреть только Россию
Свободный денежный поток для акционеров снизился в 2018 году на 86,2% до 4,87 млрд руб. Сравниваем с 54.8 млрд у МТС.
Куда ушли собранные с рынка 330 млрд? Насос зря качал? И все это на фоне чистого долга уже в 294,3 млрд руб.
В 4q2018 все еще печальнее. Свободный денежный поток для акционеров снизился на 231%!! до -17 млрд руб. Не хочется быть акционером такого актива.
Еще официальных цифр
и в деньгах
Поскольку любые числа, характеризующие размер абонбаз российских операторов трудно признать достоверными, то и денежные оценки всерьез обсуждать нет смысла. На деле ARPU, конечно выше, как и расходы среднего пользователя услуг мобильной связи и ШПД в России.
В общем, с позиций акционера, результаты не могут радовать. Не удивительно, что МегаФон произвел делистинг с Лондонской биржи.
Пресс-релиз МегаФон с представлением итогов 4q2018 и 2018 года. Пресс-релиз, pdf
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теги: телеком итоги квартала итоги года МегаФон
© Алексей Бойко,
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