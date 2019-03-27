Телеком: Tele2 запустил сеть мобильной связи в Ивановской области

MForum.ru

Телеком: Tele2 запустил сеть мобильной связи в Ивановской области

27.03.2019, MForum.ru

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Сегодня Tele2 сообщила об официальном запуске сетей 2G/3G/LTE на территории Иванова, райцентров и большинства сел и поселков области. Связь появилась вдоль региональных трасс, в районе набережной Волги и Горьковского водохранилища, а также в ряде традиционных мест отдыха - в Кинешемском, Заволжском, Юрьевецком и Пучежском районах. По оценкам компании связь охватывает территорию, где проживает свыше 96% населения Ивановской области. Это, впрочем, может оказаться некоторым преувеличением. 

Строительство сети заняло 1 год и 3 месяца. Компания обещает продолжить расширение покрытия и наращивание емкости сети и после запуска. 

На старте работы в Ивановской области, Tele2 открыла 31 собственный салон связи в Иваново и крупных населенных пунктах. В ТРЦ Серебряный компания установила SIM-терминал (их обычно называют симкоматами, но на это название одни милые люди зарегистрировали в РФ права, будто не существовало банкоматов и теперь операторы вынужены избегать этого термина, чтобы не платить хитрым "предпринимателям"). Терминал автоматически раздает SIM-карты, обеспечивая идентификацию покупателей с использованием биометрии. Также подключиться к Tele2 можно в различных партнерских сетях продаж, - в Связном, Эльдорадо, М.Видео. Сейчас их число достигает 200, а к лету компания планирует их удвоить. 

Как обычно, при выходе в новый регион, компания потратилась на рекламу и различные активности в виде кампании "Выбирайте друге правила", раздала сертификаты с особыми условиями подключения. И заказала салют, который пройдет в центре города в 21:30 в субботу. 

С запуском в Ивановской области, Tele2 присутствует в 66 регионах России. 

Пресс-релиз компании Tele2

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теги: телеком Tele2 Ивановская область запуск новый регион

© Алексей Бойко, MForum.ru

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