Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России

MForum.ru
07.06.2019,
7 июня начинается прием предварительных заказов на смартфон OPPO Reno 10x Zoom. Главное отличие этого устройства от обычного Oppo Reno – поддержка 10-кратного оптического увеличения за счет связки 48 Мп основного сенсора, 13 Мп сенсора с телефотообъективом и 8 Мп сенсора с широкоугольным сенсором.
Основа аппаратной платформы OPPO Reno 10x Zoom – чипсет Snapdragon 855. Объем ОЗУ и встроенной памяти в версии для российского рынка составит 8 и 256 Гб, соответственно. Также в активе OPPO Reno 10x Zoom присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, 16 Мп фронтальная камера с AI-алгоритмами и аккумулятор емкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0. В качестве подарка за покупку до 14 июня можно получить колонку JBL Charge 4 или автомобильную зарядку SuperVOOC. Цена OPPO Reno 10x Zoom составит 64 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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