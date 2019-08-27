Слухи: Появились подробности об Oppo Reno 2

27.08.2019, MForum.ru

На сайте китайского ритейлера JD.com появились подробные спецификации Oppo Reno 2, анонс которого ожидается уже завтра. Фотографии подтверждают, что Reno 2 появится минимум в трех цветах, а его дизайн будет близок к Reno 10x Zoom Edition, но у него появится дополнительная камера сзади.

В части спецификаций Oppo Reno 2 сможет похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с цветовой гаммой DCI-P3 и яркостью 500 нит, чипсетом Snapdragon 730G, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера новинки будет четырехмодульная, с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных будут задействованы 13 Мп сенсор с телефото объективом, 8 Мп сенсор со сверхширокогоугольной оптикой и 2 Мп датчик глубины сцены. Для камеры заявлен 5 кратный гибридный зум, 20 кратное цифровое увеличение, а также режимы съемки в условиях нехватки освещенности.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: Конспекты: Как это было в С.Петербурге - первые 5G вызовы и Цифровая лаборатория МегаФон 5G в СПбГУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo Reno появился в России / MForum.ru

[Новости компаний] Телеком: Список терминалов 5G на конец апреля 2019 года / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru