Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+

MForum.ru
03.09.2019,
Компания Oppo активно подогревает интерес к приближающемуся релизу смартфона Reno 2 5G. В частности о некоторых его особенностях в социальной сети Weibo рассказал вице-президент компании.
Ожидаемый набор характеристик OPPO Reno 2 5G будет включать в себя 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, поддержку 5G-сетей, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3930 мАч. Тыловая камера будет счетверенная, но пока известны параметры трех сенсоров: 48 Мп, 13 Мп и 8 Мп. Также известно, что один из модулей получит перископную оптику Разрешение фронтальной камеры OPPO Reno 2 5G составит 16 Мп. На момент релиза новинка будет работать под управлением Android 9.0 Pie.
© Антон Печеровый,
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