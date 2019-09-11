Анонсы: iPad 7 – новое поколение самого доступного планшета Apple

MForum.ru
11.09.2019,
Помимо смартфонов семейства iPhone 11, компания Apple представила обновлённый планшет iPad седьмого поколения. Главное отличие новинки – более крупный дисплей, на смену 9,7-дюймовому экрану пришел дисплей диагональю 10,2 дюйма, а также более широкий набор доступных аксессуаров, включая цифровое перо и чехол-клавиатуру.
Технически iPad 7 базируется модели 2018 года, включая чипсет Apple A10 и 8 Мп камеру, а также поддержку Touch ID. Выпускаться новинка будет в версиях с 32 и 128 Гб встроенной памяти, а также с опциональной поддержкой LTE-сетей. Заявленная автономностью – 10 часов. Российская цена iPad 7 начинается от 27 990 рублей за 32 Гб версию «только Wi-Fi». Аналогичный планшет со 128 Гб памяти обойдется в 34 990 рублей. Доплата за поддержку 4G-сетей составит 11 тысяч рублей – LTE-варианты iPad 7 предлагаются за 38 990 и 45 990 рублей, соответственно.
© Антон Печеровый,
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