Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере

MForum.ru
28.11.2019,
В декабре компания Oppo планирует представить смартфон Reno 3 Pro 5G. Ключевая особенность новинки – поддержка 5G-сетей. Новинка уже показалась на рендерах, причем изображение опубликовал Брайан Шен (Brian Shen), вице-президент Oppo.
В комментариях к фото также было указано, что толщина устройства составит 7,7 мм. Таким образом, OPPO Reno 3 Pro 5G может стать самым тонким 5G-смартфоном в своем классе. Из спецификаций пока известно только о Snapdragon 735. Главным конкурентом для OPPO Reno 3 Pro 5G станет Redmi K30.
© Антон Печеровый,
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