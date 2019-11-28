Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере

MForum.ru

Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере

28.11.2019, MForum.ru

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В декабре компания Oppo планирует представить смартфон Reno 3 Pro 5G. Ключевая особенность новинки – поддержка 5G-сетей. Новинка уже показалась на рендерах, причем изображение опубликовал Брайан Шен (Brian Shen), вице-президент Oppo.

Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере

В комментариях к фото также было указано, что толщина устройства составит 7,7 мм. Таким образом, OPPO Reno 3 Pro 5G может стать самым тонким 5G-смартфоном в своем классе. Из спецификаций пока известно только о Snapdragon 735. Главным конкурентом для OPPO Reno 3 Pro 5G станет Redmi K30.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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