Это интересно: Названы лучшие бюджетные смартфоны 2019 года

MForum.ru
24.12.2019,
Журналисты ресурса gizmochina.com составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов 2019 года.
Лучшим смартфоном стал Redmi Note 8, обеспечивающий наилучшее соотношение цены и качества. В активе этого смартфона присутствуют Snapdragon 665, аккумулятор емкостью 4000 мАч с зарядным устройством 18 Вт из коробки, 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080p+, а также связка 48, 8 и 2 Мп камер на задней панели. Цена за версию 4+64 Гб составляет 179,90 евро.
На второй строчке разместился Vivo U20, что для устройств Vivo, ранее не радовавших хорошим соотношением цены и качества, весьма неплохо. В активе Vivo U20 присутствуют Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти UFS 2.1, батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт и связкой 16, 8 и 2 Мп камер. В Индии цена устройства 11 990 рупий, что меньше, чем просят за Redmi Note 8 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
В более низком ценовом сегменте разместился Redmi 8, который в Индии можно купить за 7 999 рупий (европейские цены составляют 149 евро / 179,90 евро за варианты 3 ГБ + 32 ГБ / 4 ГБ + 64 ГБ, соответственно). Спецификации Redmi 8 включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520 x 720 точек с защитой Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 439, связка 12 и 2 Мп камер на задней панели, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Также в пятерку лучших бюджетных смартфонов, по версии gizmochina.com, вошли Xiaomi Mi A3 и Realme 5.
© Антон Печеровый,
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