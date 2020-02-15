Слухи: Раскрыты некоторые характеристики Oppo Reno3 Pro

MForum.ru
15.02.2020,
Анонс Oppo Reno3 Pro для индийского рынка ожидается 2 марта, причем этот смартфон будет отличаться от одноименной версии для китайского рынка. В частности новинка получит сдвоенною фронтальную камеру. Разрешение ее основного сенсора составит 44 Мп. Второй сенсор служит для определения глубины сцены.
Кроме того, попавшие в сеть изображения, показывают QUAD-камеру на задней панели, в роли основного выступает сенсор разрешением 64 Мп. Напомню, китайская версия Oppo Reno3 Pro оснащена 48 Мп сенсором. Также упоминается 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и поддержка 30 Вт VOOC Flash Charge 4.0. Остальные характеристики, скорее всего, будут идентичны китайскому варианту Oppo Reno 3 Pro.
© Антон Печеровый,
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