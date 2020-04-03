Анонсы: OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro доступы в России

03.04.2020, MForum.ru

Компания Oppo объявила о доступности в России смартфонов Reno 3 и Reno 3 Pro. Ключевые особенности новинок включают в себя QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, фронтальную камеру разрешением 44 Мп и чипсет Snapdragon 765G с системой жидкостного охлаждения (только в активе Reno 3 Pro).

Спецификации OPPO Reno включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет MediaTek Helio P90, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), тыловая камера с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные: 13 Мп телефото, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп монохромная), NFC и аккумулятор емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 3.0 20 Вт. Цена OPPO Reno 3 составит 29 990 рублей.

Основными отличиями Oppo Reno 3 Pro являются 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет Snapdragon 765G, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, оптическая стабилизация основной камеры, а также поддержка быстрой зарядкой VOOC Flash Charge 4.0 30 Вт. Купить Oppo Reno 3 Pro можно будет за 44 990 рублей. Старт продаж обоих новинок ожидается 10 апреля.