Анонсы: Oppo Reno Ace 2 представлен официально

14.04.2020, MForum.ru

Как и ожидалась, компания Oppo официально представила смартфон Reno Ace 2. Новинка позиционируется как игровое устройство, что призваны подчеркнуть 90 Гц дисплей со 180 Гц сенсором и топовый чипсет Snapdragon 865 с фирменной 4D-системой охлаждения.

В активе Oppo Reno Ace 2 присутствуют 6,55-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, 8/12 Гб ОЗУ (LPDDR5 в топовой версии), 128/256 Гб встроенной памяти UFS 3.0, QUAD-камера (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный и две 2 Мп портретные камеры), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Super VOOC 2.0 65 Вт и беспроводной зарядкой AirVOOC 40 Вт. Также можно отметить поддержку технологии Dolby Atmos.

Новинка уже доступна для предзаказа по цене 3999 / 4399 / 4599 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб. Начало продаж – с 20 апреля.