Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России

MForum.ru
02.09.2020,
Компания Samsung начала прием предварительных заказов на складной смартфон Galaxy Z Fold 2. Относительно Galaxy Z Fold первого поколения, новинка получила улучшенный шарнир, внешний экран большей диагонали, а ее сердцем стал чипсет Snapdragon 865+.
Спецификации Samsung Galaxy Z Fold 2 включают в себя 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей разрешением 2208 x 1768 точек, 6,23-дюймовый внешний Super AMOLED дисплей, чипсет Qualcomm Snapdragon 865+, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, тыловую камеру с тремя 12 Мп сенсорами, сдвоенную фронтальную камеру (10+10 Мп), а также АКБ емкостью 4500 мАч. Начало продаж намечено на 18 сентября, цена Samsung Galaxy Z Fold 2 составит 179 990 рублей. Купить новинку можно будет в черном и бронзовом вариантах.
© Антон Печеровый,
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