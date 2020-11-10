Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA

MForum.ru
10.11.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфонах с модельным номером PEGM00 и PEGT00, за которыми может скрываться Oppo Reno 5 5G. Новинка поддерживает 5G-сети, оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и QUAD-камерой на задней панели.
Конфигурация тыловой камеры будет включать в себя 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп. Емкость аккумулятора новинки составит 4300 мАч, для восполнения запаса энергии будет доступна быстрая зарядка 65 Вт. ОС – Android 11 с фирменной оболочкой.
© Антон Печеровый,
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