Итоги квартала: МегаФон адаптируется к пандемии - итоги 3q2020

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Итоги квартала: МегаФон адаптируется к пандемии - итоги 3q2020

26.11.2020, MForum.ru

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Сегодня компания МегаФон представила итоги 3q2020. Данных немного, но мы помним, что в МегаФон обычно рассказывают более подробно об итогах за полугодие и год. Впрочем, основные показатели приведены, из наиболее интересного нет разве что данных по абонбазе, но какой-то глубокой интриги за этом искать не стоит, узнаем об этом показателе через три месяца в рамках раскрытия итогов года.

Следует отметить, что ключевой для оператора показатель, сервисная выручка, немного просела. С другой стороны, ну что такое -1%, это что-то на грани погрешности расчетов? Учитывая, что доходов от зарубежного роуминга, как не было, так и нет, стоит понимать, что за таким результатом скрыты немалые усилия оператора по компенсации выпавших доходов. А если сравнивать этот показатель с итогами 2q2020, то заметен рост - 78,0 млрд против 71,8 млрд кварталом ранее.

Цифра, которая вряд ли кого-то порадует, это резкое, на 23,9% сокращение выручки от продажи оборудования и аксессуаров до 8.4 млрд руб. Понятно, что в условиях, когда многие работают из дома, актуальность замены девайсов снизилась, в салоны ходит сейчас заметно меньше людей, соответственно, негде внушать им идею покупки того или иного чехольчика или бантика для мобильного. Общее число посетителей салонов МегаФон в 3q2020 было на 24% ниже, чем годом ранее. Четкая корреляция со снижением выручки?
В идеале компенсировать это снижение мог бы интернет-канал, но, как видим, пока что этого не произошло, оператору стоило бы приложить определенные усилия. Интересно, помогло бы закрытие части салонов? Это, как минимум, снизило бы издержки оператора и, возможно, чуть повысило посещаемость оставшихся магазинов.

Снижение капитальных инвестиций смущать не должно, оператор предупреждал, что в условиях пандемии собирается инвестировать только в развитие радиосети, а неключевые проекты временно отложены. Если почти все $11 млрд пошли в развитие и модернизацию сети, как заявляет компания, это позволит поддержать паритетные темпы развития сети. МегаФон заявляет, что в 3q2020 общее количество BS выросло на 6.8%, при этом в сегменте LTE - на 22%. В эксплуатацию введено около 3 тысяч базовых станций LTE/LTE-А, это не много и не мало.

Теперь, когда красные цифры кончились, давайте посмотрим, что осталось.

Остался рост прибыльности - OIBDA выросла на 2.3% до 39,9 млрд руб., а чистая прибыль - на фантастические 308%. Интриги нет и здесь, это эффект низкой базы в расчете прироста, в данной ситуации следует смотреть на абсолютную цифру - 13 млрд руб. Неплохой результат, пусть это средства, которые "в мирное время" ушли бы в средний по рынку CAPEX. Оператор объясняет рост OIBDA контролем затрат - да, понятно, что в тяжелые периоды неизбежно всяческое "затягивание поясов", в данном случае были сокращены низкомаржинальные продажи оборудования и затраты на рекламу и общехозяйственную деятельность. Долго держать их на низком уровне нельзя, но мы же верим, что ковидный кризис когда-нибудь завершится, даже если это займет еще пару лет.

Рост чистой прибыли в компании объясняют повышением операционной эффективности, в частности, МегаФон вновь сократил размер чистого долга и, тем самым, снизил затраты на его финансирование. Также получена прибыль от хэджирования валютных обязательств - умное распоряжение финансами само по себе неплохой источник доходов.

Цифры в отчете приведены на основе промежуточной сокращенной неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2020 года, прошедшей обзорную проверку АО КПМГ.

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теги: МегаФон итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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