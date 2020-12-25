Анонсы: Представлен Oppo Reno5 Pro+ с SD865 и 50 Мп камерой

MForum.ru
25.12.2020,
Для анонса смартфона Oppo Reno5 Pro+ производитель устроил отдельное мероприятие, не став совмещать эту новинку с анонсом Reno5 и Reno5 Pro, который состоялся в начале месяца. Видимо, это призвано подчеркнуть, что Oppo Reno5 Pro+ является настоящим флагманом линейки.
Oppo Reno5 Pro+ получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080x2400 точек с частотой обновления 90 Гц (частота опроса сенсора – 180 Гц), пиковой яркостью 1100 нит и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Oppo SuperVOOC 2.0 65 Вт. Также Oppo Reno5 Pro+ поддерживает обратную проводную зарядку.
Конфигурация тыловой камеры включает в себя новый 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 (размером 1/1,56 дюйма, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация), 13 Мп сенсор с телеобъективом и диафрагмой f/2.4, 16 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макроъемки. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп. ОС – Android 11 с оболочкой ColorOS 11. В Китае прием предзаказов начнется 18 января, начало отгрузок – 22 января. Цена составит 3999 / 4499 юаней за версии с 8/128 и 12/256 Гб ОЗУ/встроенной памяти, соответственно. Цветовая гамма модели включает в себя черный и синий варианты.
© Антон Печеровый,
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