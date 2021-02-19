Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России

19.02.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Redmi Note 9T. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 800U (соответственно поддерживает сети 5G) и оснащена 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек.

Также спецификации Redmi Note 9T включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп и двумя вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Новинка появится в фирменных магазинах, а также в сетях-партнеров – DNS, Ситилинк, OZON, Wildberries, Aliexpress Tmall и Online Trade. Рекомендованная цена Redmi Note 9T составит 20 490 и 21 490 рублей за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.