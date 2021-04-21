Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9

21.04.2021, MForum.ru

Компания Apple анонсировала планшетные компьютеры нового поколения – iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9. Ключевое отличие – использование чипсета Apple M1, что выводит производительность устройств на новый уровень. Кроме того, в активе новинок появились поддержка 5G-сетей, Wi-Fi 6 и высокоскоростной интерфейс Thunderbolt.

Экран iPad Pro 11 представлен 11-дюймовой матрицей Liquid Retina разрешением 2388x1688 точек. В iPad Pro 12.9 разрешение экрана составляет 2732 х 2048 точек, однако куда интереснее технология miniLED-подсветки обеспечивающая пиковую яркость до 1600 нит. Объем ОЗУ 8 или 16 Гб, встроенной памяти 128, 256,512 , 1024 или 2048 Гб.

Тыловая камера представлена связкой 12 Мп основного и 10 Мп вспомогательного модулей, также LiDAR-сенсора. Для сэлфи предлагается использовать 12 Мп камеру с функцией «"В центре внимания» (при видеозвонках изображение пользователя фиксируется в центре экрана).

Емкость батареи iPad Pro 11 составит 28,65 Вт*ч, iPad Pro 12.9 - 40,88 Вт*ч. Мощность быстрой зарядки – 20 Вт. Цена iPad Pro 11 (2021) стартует от 77990 рублей за Wi-Fi-версию со 128 Гб встроенной памяти и 91990 рублей за аналогичный вариант с 5G. iPad Pro 12.9 с тем же объемом памяти оценены в 106 990 и 120 990 рублей. Топовый iPad Pro 12.9 с 2 Тб встроенной памяти обойдется в 219 990 рублей. Старт приема предварительных заказов назначен на 30 апреля.