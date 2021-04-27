Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля

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Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля

27.04.2021, MForum.ru

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В рамках БрендФест на AliExpress состоится мировая премьера смартфона Redmi Note 10S. Начиная с 10.00 28 апреля, первые 2000 устройств будут проданы по цене 15 342 рубля, вместо «стандартных» 21 918 рублей.

Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля

Напомню, на домашнем рынке анонс этого смартфона состоялся в марте текущего года. В активе Redmi Note 10S присутствуют 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+,чипсет MediaTek Helio G95, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти QUAD-камера с основным сенсором разрешением 64 Мп (остальные 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации sale.aliexpress.ru

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