Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля

MForum.ru
27.04.2021,
В рамках БрендФест на AliExpress состоится мировая премьера смартфона Redmi Note 10S. Начиная с 10.00 28 апреля, первые 2000 устройств будут проданы по цене 15 342 рубля, вместо «стандартных» 21 918 рублей.
Напомню, на домашнем рынке анонс этого смартфона состоялся в марте текущего года. В активе Redmi Note 10S присутствуют 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+,чипсет MediaTek Helio G95, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти QUAD-камера с основным сенсором разрешением 64 Мп (остальные 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
© Антон Печеровый,
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