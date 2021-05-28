Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900

28.05.2021, MForum.ru

Бренд Oppo анонсировал смартфоны серии Reno 6. Младшая модель получила дисплей диагональю 6,43-дюйма, базируется на чипсете Dimensity 900 (первый в мире смартфон на этом чипе), а дизайн чем-то напоминает с iPhone.

Спецификации OPPO Reno 6 включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с 64 Мп основным сенсором (вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Дактилоскопический сенсор OPPO Reno 6 встроен в дисплей, есть поддержка NFC. Начало продаж – 11 июня. Цена OPPO Reno 6 составит 2699 юаней за версию 8/128 Гб и 2999 юаней за вариант 12/256 Гб.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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