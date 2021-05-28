Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально

28.05.2021, MForum.ru

Старшие модели серии OPPO Reno 6 сохранили дизайн предшественников и оснащены 6,55-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В активе OPPO Reno 6 Pro присутствуют чипсет MediaTek Dimensity 1200, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, тыловая QUAD-камера (в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп портретная), 32 Мп фронтальная камера и АКБ ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Стоимость новинки составит 3499 / 3799 юаней за версии 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.

Отличия OPPO Reno 6 Pro+ заключаются в чипсете Qualcomm Snapdragon 870 и другой конфигурации тыловой камеры. В качестве основного сенсора используется 50 Мп сенсор от Sony, который дополнен 16 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, 13 Мп сенсором с телефотообъективом и 2 Мп сенсором для макросъемки. Цена версий 8+128 / 12+256 Гб составит 3999 / 4499 юаней, соответственно.