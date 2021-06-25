Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально

MForum.ru
25.06.2021,
Компания Tecno официально анонсировала смартфон Phantom X. Новинка получила корпус из стекла и металла, Super AMOLED экран с закругленными краями и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также весьма любопытную конфигурацию камер.
Тыловая камера Tecno Phantom X сочетает основной сенсор разрешением 50 Мп с 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 13 Мп сенсором для портретной съемки. Также в наличии лазерная автофокусировка и вспышка с 4-мя диодами, поддержка записи 4К-видео и slow mo 960 fps. Фронтальная камера не менее интересна – она получила связку 48 Мп основного сенсора с 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также светодиодную вспышку над дисплеем.
Диагональ экрана Tecno Phantom X – 6,67 дюйма, разрешение 2340х1080 точек, частота обновления 90 Гц. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб, емкость аккумулятора – 4700 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Немного выбивается из флагманских характеристик лишь процессор - MediaTek Helio G95. Впрочем, цена Tecno Phantom X составит порядка 130 тысяч нигерийских найр (эквивалент 23 тыс рублей), что делает новинку в целом весьма интересной. Особенно для любителей мобильного фото.
© Антон Печеровый,
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