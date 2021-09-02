MForum.ru
02.09.2021,
Компания Samsung анонсировала сенсор ISOCELL HP1, предназначенный для смартфонов. Разрешение сенсора – 200 Мп, что порадует любителей больших цифр в списках спецификаций. Впрочем, производитель заявляет и о возможности делать яркие и резкие снимки ночью при минимальных шумах.
Физический размер Samsung ISOCELL HP1 - 1/1,22", размер одного пикселя – 0,64 мкм. В обычных условиях используется биннинг 4-в-1, в условиях недостаточной освещенности 16-в-1, что дает итоговое разрешение 12,5 Мп. Итоговый размер пикселя в этом случае 2,56 мкм, что и дает возможностью яркие и резкие снимки ночью при минимальных шумах. Впрочем, делать снимки в полном разрешении 16 384 x 12 288 точек сенсор тоже позволяет.
. Также отметим автофокус Double Super PD с удвоением пикселей фокусировки и поддержку записи 8К-видео при частоте 30 кадров в секунду. Первым устройством с Samsung ISOCELL HP1 на борту может стать Xiaomi 12.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появились первые образцы фото с 48 Мп камеры Xiaomi Mi 9 / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP1 – 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
02.09. [Новинки] Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Nokia G50 5G получит чипсет Snapdragon 480 и 6,38-дюймовый дисплей 720p+ / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Moto G30 появился в России по отличной цене / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Meizu 18s и 18s Pro замечены в TENAA / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Lenovo K13 с Unisoc SC9863A SoC и 2 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru
27.08. [Новинки] Анонсы: FFalcon Thunderbird FF1 – новый 5G-смартфон от TCL / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y33S получил АКБ 5000 мАч и MediaTek Helio G80 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru