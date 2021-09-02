Компоненты: Samsung ISOCELL HP1 – 200 Мп сенсор для смартфонов

02.09.2021, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала сенсор ISOCELL HP1, предназначенный для смартфонов. Разрешение сенсора – 200 Мп, что порадует любителей больших цифр в списках спецификаций. Впрочем, производитель заявляет и о возможности делать яркие и резкие снимки ночью при минимальных шумах.

Физический размер Samsung ISOCELL HP1 - 1/1,22", размер одного пикселя – 0,64 мкм. В обычных условиях используется биннинг 4-в-1, в условиях недостаточной освещенности 16-в-1, что дает итоговое разрешение 12,5 Мп. Итоговый размер пикселя в этом случае 2,56 мкм, что и дает возможностью яркие и резкие снимки ночью при минимальных шумах. Впрочем, делать снимки в полном разрешении 16 384 x 12 288 точек сенсор тоже позволяет.

. Также отметим автофокус Double Super PD с удвоением пикселей фокусировки и поддержку записи 8К-видео при частоте 30 кадров в секунду. Первым устройством с Samsung ISOCELL HP1 на борту может стать Xiaomi 12.