Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G

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Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G

10.09.2021, MForum.ru

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На российском рынке начались продажи смартфона OPPO Reno 6, причем версия для России получила ряд отличий от китайского варианта. В том числе, по аппаратной платформе – вместо Dimensity 900 используется чипсет Snapdragon 720G (без 5G).

Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G

Конфигурация тыловой камеры была дополнена выделенным 2 Мп сенсором для портретной съемки (остальные: 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), а разрешение фронтальной камеры выросло до 44 Мп. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления 90 Гц. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость батареи новинки – 4310 мАч, мощность быстрой зарядки – 50 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Купить OPPO Reno 6 в черном и лазурном вариантах можно будет за 32 990 рублей. При покупке новинки в фирменном магазине на OZON до 30 сентября будет действовать скидка 3790 рублей на любой аксессуар в заказе.

Анонсы: OPPO Reno 6 для России оснастили чипсетом Snapdragon 720G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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