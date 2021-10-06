Частные сети: Аналитика частных сетей 4G/5G

MForum.ru
06.10.2021,
В Analysys Mason представили данные о трендах использования частных сетей LTE / 5G.
Прежде всего, отмечена разница между пользователями частных сетей LTE и частных сетей 5G. Частные сети LTE появились раньше, что частично обусловило эту разницу.
На картинке - пользователи частных сетей на основе LTE во всем мире по сегментам, по данным на июнь 2021 года.
То есть основные внедрения - шахты, производственные предприятия (заводы/фабрики), порты, умные города, аэропорты, сети передачи данных и т.п., включая сети общественной безопасности, железные дороги, электростанции и другое.
Пользователи частными сетями 5G. Данные на июнь 2021.
Почти половина всех развернутых частных сетей 5G развернуты на промышленных предприятиях.
То есть здесь пока что фрагментация значительно меньше, чем с сетями LTE. Впрочем, порты и шахты - присутствуют, а также заметная доля сетей развертывается в университетских кампусах и в исследовательских центрах.
Сети 5G поддерживают более сложные приложения, чем сети LTE
Применения частных сетей LTE
Основные варианты использования
Применения частных сетей 5G
Как выяснили в Analysys Mason, частные сети LTE/5G используют или лицензированный мобильный спектр, или общие частоты (CBRS в США), либо лицензии на локальный доступ.
Последние становятся все более распространенным способом развертывания частных сетей 5G, когда на нескольких рынках появились специальные полосы для местного использования 5G.
В разных странах это разные частоты, например, в Германии это диапазон 3.7-3.8 ГГц, диапазон 3.8-4.2 ГГц в Объединенном Королевстве, 2.57-2,62 ГГц во Франции. Спектр CBRS (3.5 ГГц) уже некоторое время доступен в США на условиях совместного использования для частных сетях LTE/5G.
При этом большинство сетей, замеченных Analysys Mason, по прежнему используют лицензированный мобильный спектр, то есть спектр, выделенный операторам мобильной связи.
Если говорить о разнице используемых частот в зависимости от "географии", то наблюдается такая картина, как показано на рисунке.
Частоты миллиметрового диапазона лучше подходят для приложений, для которых важна низкая задержка или широкая полоса пропускания.
Диапазоны 1800 МГц и 2,6 ГГц для этого мало пригодны.
Операторы мобильной связи все чаще вовлекаются в процесс развертывания частных сетей LTE/5G.
При этом они могут играть различные роли, например, выступать поставщиками сети (network providers), или предоставлять услуги (delivery partners), что важно в силу сложности технологии 5G.
В случае с частными сетями LTE, сети в основном управляются провайдерами сетевого оборудования (NEP) или, более привычно, вендорами. А в случае с сетями 5G, доля систем, управляемых вендорами и доля систем, управляемых операторами мобильной связи примерно равны.
Картинка - кто является провайдером частных сетей LTE и 5G во всем мире (на июнь 2021).
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теги: телеком аналитики частные сети LTE 5G
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