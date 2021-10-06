Частные сети: Аналитика частных сетей 4G/5G

06.10.2021, MForum.ru

В Analysys Mason представили данные о трендах использования частных сетей LTE / 5G.

Прежде всего, отмечена разница между пользователями частных сетей LTE и частных сетей 5G. Частные сети LTE появились раньше, что частично обусловило эту разницу.

На картинке - пользователи частных сетей на основе LTE во всем мире по сегментам, по данным на июнь 2021 года.

То есть основные внедрения - шахты, производственные предприятия (заводы/фабрики), порты, умные города, аэропорты, сети передачи данных и т.п., включая сети общественной безопасности, железные дороги, электростанции и другое.

Пользователи частными сетями 5G. Данные на июнь 2021.

Почти половина всех развернутых частных сетей 5G развернуты на промышленных предприятиях.

То есть здесь пока что фрагментация значительно меньше, чем с сетями LTE. Впрочем, порты и шахты - присутствуют, а также заметная доля сетей развертывается в университетских кампусах и в исследовательских центрах.

Сети 5G поддерживают более сложные приложения, чем сети LTE

Применения частных сетей LTE

Основные варианты использования

24% - обеспечение подключенности

23% - подключение промышленного оборудования

15% - отслеживание за перемещениями активов

11% - умная энергетика

7% - заводские беспилотные тележки AGV

7% - (не раскрывается)

4% - PTT

3% - подключение дронов

2% - подключение камер безопасности

6% - остальное

Применения частных сетей 5G

8% - обеспечение подключенности абонентских устройств

24% - подключения заводского оборудования

24% - отслеживание перемещения активов

16% - обеспечение подключенности беспилотных транспортных внутрицеховых тележек AGV

16% - не раскрывается

14% - прочее

Как выяснили в Analysys Mason, частные сети LTE/5G используют или лицензированный мобильный спектр, или общие частоты (CBRS в США), либо лицензии на локальный доступ.

Последние становятся все более распространенным способом развертывания частных сетей 5G, когда на нескольких рынках появились специальные полосы для местного использования 5G.

В разных странах это разные частоты, например, в Германии это диапазон 3.7-3.8 ГГц, диапазон 3.8-4.2 ГГц в Объединенном Королевстве, 2.57-2,62 ГГц во Франции. Спектр CBRS (3.5 ГГц) уже некоторое время доступен в США на условиях совместного использования для частных сетях LTE/5G.

При этом большинство сетей, замеченных Analysys Mason, по прежнему используют лицензированный мобильный спектр, то есть спектр, выделенный операторам мобильной связи.

Если говорить о разнице используемых частот в зависимости от "географии", то наблюдается такая картина, как показано на рисунке.

Частоты миллиметрового диапазона лучше подходят для приложений, для которых важна низкая задержка или широкая полоса пропускания.

Диапазоны 1800 МГц и 2,6 ГГц для этого мало пригодны.

Операторы мобильной связи все чаще вовлекаются в процесс развертывания частных сетей LTE/5G.

При этом они могут играть различные роли, например, выступать поставщиками сети (network providers), или предоставлять услуги (delivery partners), что важно в силу сложности технологии 5G.

В случае с частными сетями LTE, сети в основном управляются провайдерами сетевого оборудования (NEP) или, более привычно, вендорами. А в случае с сетями 5G, доля систем, управляемых вендорами и доля систем, управляемых операторами мобильной связи примерно равны.

Картинка - кто является провайдером частных сетей LTE и 5G во всем мире (на июнь 2021).

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теги: телеком аналитики частные сети LTE 5G

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