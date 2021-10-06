Частные сети: Аналитика частных сетей 4G/5G

MForum.ru

Частные сети: Аналитика частных сетей 4G/5G

06.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Analysys Mason представили данные о трендах использования частных сетей LTE / 5G.

Прежде всего, отмечена разница между пользователями частных сетей LTE и частных сетей 5G. Частные сети LTE появились раньше, что частично обусловило эту разницу.

На картинке - пользователи частных сетей на основе LTE во всем мире по сегментам, по данным на июнь 2021 года.

Пользователи частных сетей на основе LTE во всем мире по сегментам, по данным на июнь 2021 года.

То есть основные внедрения - шахты, производственные предприятия (заводы/фабрики), порты, умные города, аэропорты, сети передачи данных и т.п., включая сети общественной безопасности, железные дороги, электростанции и другое.

Пользователи частными сетями 5G. Данные на июнь 2021.

Пользователи частными сетями 5G. Данные на июнь 2021

Почти половина всех развернутых частных сетей 5G развернуты на промышленных предприятиях.

То есть здесь пока что фрагментация значительно меньше, чем с сетями LTE. Впрочем, порты и шахты - присутствуют, а также заметная доля сетей развертывается в университетских кампусах и в исследовательских центрах.

Сети 5G поддерживают более сложные приложения, чем сети LTE

Применения частных сетей LTE

Применения частных сетей LTE

Основные варианты использования

  • 24% - обеспечение подключенности
  • 23% - подключение промышленного оборудования
  • 15% - отслеживание за перемещениями активов
  • 11% - умная энергетика
  • 7% - заводские беспилотные тележки AGV
  • 7% - (не раскрывается)
  • 4% - PTT
  • 3% - подключение дронов
  • 2% - подключение камер безопасности
  • 6% - остальное

Применения частных сетей 5G

Применения частных сетей 5G

  • 8% - обеспечение подключенности абонентских устройств
  • 24% - подключения заводского оборудования
  • 24% - отслеживание перемещения активов
  • 16% - обеспечение подключенности беспилотных транспортных внутрицеховых тележек AGV
  • 16% - не раскрывается
  • 14% - прочее

Как выяснили в Analysys Mason, частные сети LTE/5G используют или лицензированный мобильный спектр, или общие частоты (CBRS в США), либо лицензии на локальный доступ.

Последние становятся все более распространенным способом развертывания частных сетей 5G, когда на нескольких рынках появились специальные полосы для местного использования 5G.

В разных странах это разные частоты, например, в Германии это диапазон 3.7-3.8 ГГц, диапазон 3.8-4.2 ГГц в Объединенном Королевстве, 2.57-2,62 ГГц во Франции. Спектр CBRS (3.5 ГГц) уже некоторое время доступен в США на условиях совместного использования для частных сетях LTE/5G.

При этом большинство сетей, замеченных Analysys Mason, по прежнему используют лицензированный мобильный спектр, то есть спектр, выделенный операторам мобильной связи.

Если говорить о разнице используемых частот в зависимости от "географии", то наблюдается такая картина, как показано на рисунке.

Частоты миллиметрового диапазона лучше подходят для приложений, для которых важна низкая задержка или широкая полоса пропускания.

Диапазоны 1800 МГц и 2,6 ГГц для этого мало пригодны.

Операторы мобильной связи все чаще вовлекаются в процесс развертывания частных сетей LTE/5G.

При этом они могут играть различные роли, например, выступать поставщиками сети (network providers), или предоставлять услуги (delivery partners), что важно в силу сложности технологии 5G.

В случае с частными сетями LTE, сети в основном управляются провайдерами сетевого оборудования (NEP) или, более привычно, вендорами. А в случае с сетями 5G, доля систем, управляемых вендорами и доля систем, управляемых операторами мобильной связи примерно равны.

Картинка - кто является провайдером частных сетей LTE и 5G во всем мире (на июнь 2021).

--

теги: телеком аналитики частные сети LTE 5G

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.09. [Новости компаний] Частные сети: МТС и Ericsson построили для золотодобывающей компании выделенную коммерческую 5G-ready сеть / MForum.ru

21.07. [Новости компаний] pLTE: Ростелеком запустил небольшую pLTE сеть для ЯТЭК / MForum.ru

28.06. [Новости компаний] Регулирование: Минцифры вновь попытается дать операторам возможность доступа к жилым домам / MForum.ru

27.06. [Новости компаний] Частные сети: Компания Полюс подписала договор с Ростелеком на развертывание pLTE на Куранахе / MForum.ru

08.06. [Новости компаний] 5G: Аналитики Analysys Mason утверждают, что сети 5G mmWave в Европе принесут немалую экономическую выгоду / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

01.10.2021 23:20 Tekyn Тема: Блокировка Гугл пиксель 4а
Доброго времени суток. Может кто-то помочь разобраться с телефоном. После хард ресета удалилось всё,в прямом смысле этого слова, осталось только приложение "настройки" и "часы". Нету ни Гугл ни ...
01.10.2021 10:09 Иван4444 Тема: программы для записи звонков в мессенджерах
Привет! Знаете ли вы работающие программы для записи звонков в мессенджерах?
30.09.2021 21:14 ABloud Тема: Башенная инфраструктура (08.12.2019)
Акционеры МТС решили выделить башенную инфраструктуру МТС в 100% дочернюю компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания". Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по ...
27.09.2021 15:48 Jok_HIp Тема: Флагманский гибрид Xiaomi Наушники
Интересные вариантики!
24.09.2021 21:00 Jok_HIp Тема: Разблокировка Beeline A103
А как это работает?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT Master Edition появился в России / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Sony объявила о старте российских продаж Xperia 1 III / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i появился в России / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Moto G31 получит 50 Мп камеру и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум / MForum.ru

04.10. [Новинки] Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: POCO C31 представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Fairphone 4 представлен официально / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru

30.09. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально / MForum.ru

29.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M52 с Super AMOLED Plus дисплеем представлен официально / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi – тонкий смартфон c интересным дизайном / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 9 и 9 Pro на HarmonyOS представлены официально / MForum.ru

27.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5 представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870 / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia G50 представлен официально / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

21.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: