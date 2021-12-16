Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально

MForum.ru
16.12.2021,
Компания Oppo в рамках конференции OPPO INNO DAY официально анонсировала складной смартфон Oppo Find N. Как заявляет производитель, за счет оригинальной конструкции петли на внутреннем экране будет отсутствовать видимая линия сгиба.
Кроме того, OPPO Find N получился компактный (132,6 x 73 x 15,9 мм в сложенном виде) и сравнительно легкий (275 г). Внутренний 7,1-дюймовый дисплей выполнен по технологии E5 AMOLED. Его разрешение 1792 x 1920 точек при частоте обновления до 120 Гц. Внешний экран – 5,49 дюйма при разрешении 1972x988 точек. Частота обновления внешнего экрана – 60 Гц, для его защиты используется Gorilla Glass Victus.
Внутри Oppo Find N разместился Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью всего 4500 мАч. Впрочем, поддерживается быстрая зарядка 33 Вт, а также беспроводная зарядка 15 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен в клавише включения питания устройства.
Основная камера Oppo Find N строенная – 50 Мп Sony IMX766, 16 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 13 Мп сенсор с теле- фото- объективом. Сэлфи камер две, разрешение обоих – 32 Мп, размещены в круглых вырезах экранов (одна во внешнем, другая во внутреннем).
Из особенностей новинки отметим, что производитель обещает ресурс в 200 тысяч складываний, при этом допустимая температура составляет до -20 градусов Цельсия. Конструкция петли позволяет фиксировать половинки устройства под разными углами. ОС - Android 11 с оболочкой ColorOS 12.
Впрочем, главная особенность OPPO Find N – умеренная цена. В Китае новинка будет доступна с 23 декабря по цене 7699 и 8999 юаней за версии 8+256 и 12+512 Гб, что заметно ниже цен аналогов от конкурентов. Купить OPPO Find N можно будет в белой, черной и перламутрово-розовой расцветках.
© Антон Печеровый,
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