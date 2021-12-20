VoLTE: Вымпелком запустил поддержку VoLTE в Ставропольском крае и в Чеченской республике

20.12.2021, MForum.ru

Кроме того, оператор намеревается запустить поддержку технологии VoWiFi.

«В прошлом году мы усилили сеть в популярных местах отдыха, например, в районе озера Кезеной Ам, а также на перспективных туристических высокогорных маршрутах. Теперь делаем следующие шаги по улучшению качества связи», - прокомментировал директор Кавказского отделения билайн Мурад Евлоев.

«билайн постоянно улучшает показатели качества связи в Ставропольском крае, наращивая покрытие сети 4G и скорость мобильного интернета. Сейчас мы готовим сеть к внедрению - VoWiFi. Оба сервиса бесплатны и делают использование услуг мобильной связи для наших абонентов еще удобнее», - сообщил директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько.

пресс-релиз компании

где работает VoLTE в России

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