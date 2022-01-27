Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix

27.01.2022, MForum.ru

В сети появились фотографии первого смартфона Infinix с поддержкой 5G-сетей. Новинка может стать частью линейки Zero и привлекает внимание интересным дизайном. Задняя панель глянцевоя, а модуль камеры заметно выступать над ее поверхностью.

По данным сетевых источников, новинка получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет Dimensity 900. В части ОЗУ речь идет о 8 Гб физической памяти (+2/3/5 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Кроме того, упоминается о 48 Мп камере с 30-кратным зумом. ОС – Android 11. Анонс новинки ожидается в первой половине 2022 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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