MForum.ru
27.01.2022,
В сети появились фотографии первого смартфона Infinix с поддержкой 5G-сетей. Новинка может стать частью линейки Zero и привлекает внимание интересным дизайном. Задняя панель глянцевоя, а модуль камеры заметно выступать над ее поверхностью.
По данным сетевых источников, новинка получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет Dimensity 900. В части ОЗУ речь идет о 8 Гб физической памяти (+2/3/5 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Кроме того, упоминается о 48 Мп камере с 30-кратным зумом. ОС – Android 11. Анонс новинки ожидается в первой половине 2022 года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о первом 5G-смартфоне Infinix / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Micromax IN Note 2 представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21A представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Lenovo готовит к анонсу Legion Halo / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F23 5G / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Vivo Y75 5G получит SoC Dimensity 700 и 50 Мп камеру / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru