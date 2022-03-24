p5G: Vodafone и Nokia пробуют возможности p5G на море

24.03.2022, MForum.ru

Британский Vodafone UK и Nokia начали внедрять мобильную частную сеть 4G/5G в Плимуте, в качестве теста сети, ориентированной прежде всего, на обслуживание акватории прилегающей к городу и порту, известной как Smart Sound Plymouth. Это территория моря примерно в 1000 кв. км, где идет тестирование и развитие новых продуктов и услуг для различных участников экосистемы. Финансирование проекта составило 1.8 млн фунтов стерлингов.

Небольшая сеть из 5 базовых станций 5G/LTE обеспечивает подключенность на территории от пристани до более, чем 20 миль от берега. За эксплуатацию сети отвечает Плимутская морская лаборатория. Первые компании, которые приняли участие в испытаниях, это Lloyds Register, Национальная физическая лаборатория (NPL), Serco и The Bounty Project.

Зачем нужна 5G на море? Однозначного ответа пока что нет, первые тесты подразумевают, например, создание цифровых двойников автономных морских транспортных средств для их сертификации и классификации. В этом заинтересованы, например, Lloyds Register и NPL.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: частные сети p5G Объединенное королевство