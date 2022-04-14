Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально

14.04.2022, MForum.ru

Состоялся анонс смартфона OPPO Reno 7 Lite. Новинка представляет собой версию OPPO A96, получившую ряд улучшений.

Спецификации OPPO Reno 7 Lite включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с круглым вырезом под 16 Мп камеру, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная – 64 Мп основной сенсор, 2 Мп монохромный сенсор для эффекта Боке при портретной съемки и 2 Мп макро. Из особенностей устройства отметим RGB-подсветку для тыловой камеры, которая также работает в качестве индикатора уведомлений. Купить OPPO Reno 7 Lite можно будет в черной и градиентной расцветках, цена пока не объявлена.