Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально

MForum.ru
14.04.2022,
Состоялся анонс смартфона OPPO Reno 7 Lite. Новинка представляет собой версию OPPO A96, получившую ряд улучшений.
Спецификации OPPO Reno 7 Lite включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек с круглым вырезом под 16 Мп камеру, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная – 64 Мп основной сенсор, 2 Мп монохромный сенсор для эффекта Боке при портретной съемки и 2 Мп макро. Из особенностей устройства отметим RGB-подсветку для тыловой камеры, которая также работает в качестве индикатора уведомлений. Купить OPPO Reno 7 Lite можно будет в черной и градиентной расцветках, цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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