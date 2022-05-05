Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото

MForum.ru

Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото

05.05.2022, MForum.ru

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В сети появились изображения и данные о спецификациях смартфона OPPO Reno 8 Lite. Источником информации стал портал WinFuture.de, который часто публикует достоверную информацию.

Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото

По данным источника, OPPO Reno 8 Lite будет представлять собой ребрендинг базовой модели, которая уже легла в основу Oppo F21 Pro, Reno 7 Z, Reno 7 Lite, Oppo A96 и OnePlus Nord N20. В части спецификаций речь идет о 6,43-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 695, 64 Мп основной камере (вспомогательные сенсоры – 2 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Информации о сроках анонса пока нет.

Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации WinFuture.de

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