Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально

24.05.2022, MForum.ru

Компания Oppo обновила линейку Reno, куда вошли смартфоны Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+. Новинки выполнены в общей стилистике, но заметно отличаются технически. Для защиты дисплеев используется Corning Gorilla Glass 5, дактилоскопические сенсоры во всех моделях – подъэкранные.

Базовая модель Oppo Reno 8 представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1300, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (50 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп монохромная), 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Цены составляют 2499/2699/2999 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно.

OPPO Reno 8 Pro оснастили 6,62-дюймовым AMOLED E4 экраном разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 (первый в мире на этом чипе), 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч. Фронтальная камера аналогична младшей модели – 32 Мп, тыловая получила конфигурацию 50 Мп основной сенсор Sony IMX766, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп монохромным. Купить OPPO Reno 8 Pro можно будет за 2999/3199/3499 юаней (версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно).

Старшая модель линейки, OPPO Reno 8 Pro+, получила 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8100-MAX. Конфигурации памяти аналогичны младшим моделям линейки. Тыловая камера аналогична модели Pro – 50 Мп Sony IMX766 , 8 Мп широкоугольный IMX355 и 2 Мп монохромный. Фронтальная камера – 32 Мп сенсор IMX709. Емкость АКБ – 4500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Цены OPPO Reno 8 Pro+ начинаются от 3699 юаней.