Анонсы: Европейский Oppo Reno 8 Lite 5G стал ребрендингом Oppo Reno 7 Lite 5G

06.06.2022, MForum.ru

В Испании появился смартфон Oppo Reno8 Lite 5G. Как предсказывали слухи, новинка представляет собой переименованный Oppo Reno7 Lite 5G, который, в свою очередь, идентичен Oppo F21 Pro 5G для Индии. Естественно, что он не имеет ничего общего с основным трио Reno8.

Европейский Reno8 Lite 5G оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц и круглым вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры в верхнем левом углу. Сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем. Конфигурация тыловой камеры включает основной датчик 64 МП и два дополнительных датчика по 2 МП — один для данных о глубине, а другой для макросъемки.

В основе Reno8 Lite 5G лежит чипсет Snapdragon 695 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения на 5 ГБ за счет виртуальной памяти) и 128 ГБ расширяемой памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Прочие спецификации включают поддержку 5G SA/NSA, аудиоразъем 3,5 мм, NFC и базовую степень защиты от проникновения пыли и влаги IPX4. Тонкий (159,9 x 73,2 x 7,5 мм) и легкий (173 г) телефон предлагается в двух цветовых вариантах – Cosmic Black и Rainbow Spectrum. Цена Reno8 Lite 5G в Испании составляет 429 евро, аппарат должен стать доступен для покупки в конце этого месяца.